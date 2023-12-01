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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/زيلينسكي-يتوقع-مرحلة-جديدة-من-الصراع-مع-روسيا-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1083641777.html
زيلينسكي يتوقع مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا بعد فشل الهجوم المضاد
زيلينسكي يتوقع مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا بعد فشل الهجوم المضاد
أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا قد بدأت بعد فشل الهجوم المضاد. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T07:44+0000
2023-12-01T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال زيلينسكي: "الحرب مع روسيا دخلت مرحلة جديدة، ومن المتوقع أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال في أعقاب الهجوم المضاد في الصيف. لم تتحقق النتائج المرجوة بسبب النقص المستمر في الأسلحة والقوات البرية".في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" دعا أنه بسبب هذا "لا يمكن أن يكون راضيا"، لكن يمكنه أيضًا أن "يشتكي بشدة".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الأجنبية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة " NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق. وفي وقت سابق، كتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لصحيفة الإيكونوميست، أن إمكانيات تدريب الاحتياط على أراضي أوكرانيا محدودة، وهناك ثغرات في التشريعات تسمح للمواطنين بالتهرب من عملياتهم.
https://sputnikarabic.ae/20231126/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عما-ستخسره-أوكرانيا-بسبب-سوء-تقدير-زيلينسكي--1083506304.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

زيلينسكي يتوقع مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا بعد فشل الهجوم المضاد

07:44 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن مرحلة جديدة من الصراع مع روسيا قد بدأت بعد فشل الهجوم المضاد.
وقال زيلينسكي: "الحرب مع روسيا دخلت مرحلة جديدة، ومن المتوقع أن يؤدي فصل الشتاء إلى تعقيد القتال في أعقاب الهجوم المضاد في الصيف. لم تتحقق النتائج المرجوة بسبب النقص المستمر في الأسلحة والقوات البرية".
في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" دعا أنه بسبب هذا "لا يمكن أن يكون راضيا"، لكن يمكنه أيضًا أن "يشتكي بشدة".
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
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وعلى هذه الخلفية، تكتب وسائل الإعلام الأجنبية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالضجر من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم لفلاديمير زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة " NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع سلطات كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
وفي وقت سابق، كتب القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لصحيفة الإيكونوميست، أن إمكانيات تدريب الاحتياط على أراضي أوكرانيا محدودة، وهناك ثغرات في التشريعات تسمح للمواطنين بالتهرب من عملياتهم.
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