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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مواقع-ومعدات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1083642613.html
سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات "سو-25" بتنفيذ غارات جوية على المواقع الأوكرانية والمعدات العسكرية في جنوب دونيتسك. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T08:08+0000
2023-12-01T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
العالم
روسيا
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وبحسب الفيديو المنشور يقوم طاقم الطائرات "سو-25" بشن ضربات جوية على مواقع أوكرانية و معدات عسكرية تابعة لنظام كييف على محور جنوب دونيتسك.ووفقا لوزاة الدفاع الروسية، فإن أطقم الطائرات الهجومية "سو-25" الروسية دمرت مواقع ميدانية محصنة ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتحرير قرية أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.شاهد أيضا: مشاهد توثق لحظة سيطرة القوات الروسية المجوقلة على نقطة متقدمة في أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديوشاهد أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
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رصد عسكري, نادي الفيديو, العالم, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, العالم, روسيا

سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

08:08 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات "سو-25" بتنفيذ غارات جوية على المواقع الأوكرانية والمعدات العسكرية في جنوب دونيتسك.
وبحسب الفيديو المنشور يقوم طاقم الطائرات "سو-25" بشن ضربات جوية على مواقع أوكرانية و معدات عسكرية تابعة لنظام كييف على محور جنوب دونيتسك.
ووفقا لوزاة الدفاع الروسية، فإن أطقم الطائرات الهجومية "سو-25" الروسية دمرت مواقع ميدانية محصنة ومركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتحرير قرية أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
شاهد أيضا: مشاهد توثق لحظة سيطرة القوات الروسية المجوقلة على نقطة متقدمة في أرتيوموفسك... فيديو
شاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو
شاهد أيضا: طائرة مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا متخفيا... فيديو
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