https://sputnikarabic.ae/20231201/شويغو-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-125-ألف-جندي-خلال-6-أشهر-1083649278.html
شويغو: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 125 ألف جندي خلال 6 أشهر
شويغو: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 125 ألف جندي خلال 6 أشهر
أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد الذي استمر 6 أشهر أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة سلاح. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T10:12+0000
2023-12-01T10:12+0000
2023-12-01T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية عبر تقنية الفيديو: "خلال ستة أشهر مما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة".وأشار شويغو إلى أن التعبئة الكاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وإدخال الاحتياطيات لم تغير الوضع.وقال شويغو: "سنواصل إجراء الدفاع وزيادة الإمكانات القتالية للقوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231201/جنرال-بولندي-يتحدث-عن-كارثة-حلت-بالقوات-الأوكرانية-1083643435.html
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روسيا
شويغو: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 125 ألف جندي خلال 6 أشهر
10:12 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 01.12.2023)
أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية فقدت خلال الهجوم المضاد الذي استمر 6 أشهر أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة سلاح.
قال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية عبر تقنية الفيديو: "خلال ستة أشهر مما يسمى بالهجوم المضاد، فقد العدو أكثر من 125 ألف شخص و16 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة".
وأضاف: "مجموعات من القوات الروسية تلحق أضرارا نارية فعالة وقوية بالقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لذلك، انخفضت قدراتها القتالية بشكل كبير".
وأشار شويغو إلى أن التعبئة الكاملة في أوكرانيا وإمدادات الأسلحة الغربية وإدخال الاحتياطيات لم تغير الوضع.
وتابع: "هذه الأعمال اليائسة لم تؤد إلا إلى زيادة عدد الخسائر في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية".
وقال شويغو: "سنواصل إجراء الدفاع وزيادة الإمكانات القتالية للقوات المسلحة، مع الأخذ في الاعتبار تجربة العملية العسكرية الخاصة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.