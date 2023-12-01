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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/صحيفة-ألمانية-تلاحظ-التباين-بين-ثقة-بوتين-وغضب-زيلينسكي-1083662767.html
صحيفة ألمانية تلاحظ التباين بين "ثقة" بوتين و"غضب" زيلينسكي
صحيفة ألمانية تلاحظ التباين بين "ثقة" بوتين و"غضب" زيلينسكي
صرحت صحيفة ألمانية أن هناك مزاج مختلف تماما في روسيا وأوكرانيا، وهو ما يتجلى في الطريقة التي يتصرف بها رئيسيهما. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:32+0000
2023-12-01T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "من ناحية، هناك فلاديمير زيلينسكي الغاضب، الذي تتراكم مشاكله. ومن ناحية أخرى، فلاديمير بوتين الواثق، خاصة خلال خطابه في قمة مجموعة العشرين".وتابعت الصحيفة: "أصبحت روسيا الآن مستقرة وقوية للغاية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصرفات الدول الغربية نفسها... لقد قللوا من تقدير الكرملين لفترة طويلة جدًا".واشار بوتين في قمة مجموعة العشرين في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، في خطابه، من بين أمور أخرى، إلى أن روسيا لم ترفض قط الحوار مع أوكرانيا، وكانت سلطات كييف هي التي أعلنت علانية انسحابها من عملية المفاوضات.وقد أعلنت موسكو مراراً وتكراراً أنها تتعامل مع ضغوط العقوبات. وكما أشار الرئيس، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20231128/بوتين-يريدون-نهب-روسيا-وتقطيع-أوصالها-لكنها-أصبحت-أقوى-فيديو-1083560960.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة ألمانية تلاحظ التباين بين "ثقة" بوتين و"غضب" زيلينسكي

13:32 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند
بوتين يشارك في القمة الافتراضية لمجموعة الـ 20 التي تنظمها الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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صرحت صحيفة ألمانية أن هناك مزاج مختلف تماما في روسيا وأوكرانيا، وهو ما يتجلى في الطريقة التي يتصرف بها رئيسيهما.
وقالت الصحيفة: "من ناحية، هناك فلاديمير زيلينسكي الغاضب، الذي تتراكم مشاكله. ومن ناحية أخرى، فلاديمير بوتين الواثق، خاصة خلال خطابه في قمة مجموعة العشرين".

وأشارت الصحيفة إلى أن الزعيم الروسي لديه كل الأسباب لذلك، نجاحات الجيش الروسي على الجبهة والوضع الاقتصادي الجيد.

وتابعت الصحيفة: "أصبحت روسيا الآن مستقرة وقوية للغاية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصرفات الدول الغربية نفسها... لقد قللوا من تقدير الكرملين لفترة طويلة جدًا".

وأضافت صحيفة "Die Zeit": "في مارس 2022، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الاقتصاد الروسي سينخفض ​​إلى النصف قريبًا، وسيتحول الروبل إلى قمامة، ولن يتبقى لدى موسكو أموال لتمويل العملية العسكرية الخاصة. قوبلت هذه التوقعات بالترحيب، ولكن فقدت أهميتها بالفعل".

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واشار بوتين في قمة مجموعة العشرين في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، في خطابه، من بين أمور أخرى، إلى أن روسيا لم ترفض قط الحوار مع أوكرانيا، وكانت سلطات كييف هي التي أعلنت علانية انسحابها من عملية المفاوضات.
وقد أعلنت موسكو مراراً وتكراراً أنها تتعامل مع ضغوط العقوبات. وكما أشار الرئيس، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تفاقم حياة الملايين من الناس.
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