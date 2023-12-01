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https://sputnikarabic.ae/20231201/ضربة-قاضيةسيدة-تقتل-زوجها-بلكمة-لرفضه-الاحتفال-بعيد-ميلادها-في-دبي-1083663122.html
"ضربة قاضية"...سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه الاحتفال بعيد ميلادها في دبي
"ضربة قاضية"...سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه الاحتفال بعيد ميلادها في دبي
توفي رجل يبلغ من العمر 36 عاما، بعد أن لكمته زوجته على أنفه لرفضه اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:40+0000
2023-12-01T13:40+0000
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وقع الحادث في شقة الزوجين، الواقعة في مجتمع سكني فاخر في منطقة وانافدي في بيون، يوم الجمعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية.مات نيخيل خانا، وهو رجل أعمال في مجال البناء كان قد تزوج من زوجته رينوكا (38 عامًا) قبل ست سنوات.وفقًا لضابط شرطة في مركز شرطة وانافدي: "وقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة. ووفقًا للتحقيق الأولي، تم الكشف عن أن الزوجين تشاجرا لأن نيخيل لم يصطحب رينوكا إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها، ولم يقدم لها هدايا باهظة الثمن في عيد ميلادها والذكرى السنوية لها. كما كانت رينوكا مستاءة من نيخيل لعدم تقديم رد إيجابي على رغبتها في الذهاب إلى دلهي للاحتفال بأعياد ميلاد بعض الأقارب".وسجلت الشرطة قضية جنائية ضد المرأة، وتم احتجازها لمواصلة التحقيق.
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منوعات, العالم, أخبار الهند اليوم
منوعات, العالم, أخبار الهند اليوم

"ضربة قاضية"...سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه الاحتفال بعيد ميلادها في دبي

13:40 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / NARINDER NANUالشرطة الهندية
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / NARINDER NANU
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توفي رجل يبلغ من العمر 36 عاما، بعد أن لكمته زوجته على أنفه لرفضه اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها.
وقع الحادث في شقة الزوجين، الواقعة في مجتمع سكني فاخر في منطقة وانافدي في بيون، يوم الجمعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية.
مات نيخيل خانا، وهو رجل أعمال في مجال البناء كان قد تزوج من زوجته رينوكا (38 عامًا) قبل ست سنوات.

وذكرت الشرطة: "أثناء المشاجرة، لكمت رينوكا نيخيل في وجهه، وكان تأثير اللكمة قويًا للغاية لدرجة أن أنف نيخيل وبعض أسنانه كسرت. وبسبب نزيف حاد، فقد نيخيل وعيه ومات".

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وفقًا لضابط شرطة في مركز شرطة وانافدي: "وقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة. ووفقًا للتحقيق الأولي، تم الكشف عن أن الزوجين تشاجرا لأن نيخيل لم يصطحب رينوكا إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها، ولم يقدم لها هدايا باهظة الثمن في عيد ميلادها والذكرى السنوية لها. كما كانت رينوكا مستاءة من نيخيل لعدم تقديم رد إيجابي على رغبتها في الذهاب إلى دلهي للاحتفال بأعياد ميلاد بعض الأقارب".
وسجلت الشرطة قضية جنائية ضد المرأة، وتم احتجازها لمواصلة التحقيق.
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