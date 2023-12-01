https://sputnikarabic.ae/20231201/ضربة-قاضيةسيدة-تقتل-زوجها-بلكمة-لرفضه-الاحتفال-بعيد-ميلادها-في-دبي-1083663122.html

"ضربة قاضية"...سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه الاحتفال بعيد ميلادها في دبي

"ضربة قاضية"...سيدة تقتل زوجها بلكمة لرفضه الاحتفال بعيد ميلادها في دبي

توفي رجل يبلغ من العمر 36 عاما، بعد أن لكمته زوجته على أنفه لرفضه اصطحابها إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T13:40+0000

2023-12-01T13:40+0000

2023-12-01T13:40+0000

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وقع الحادث في شقة الزوجين، الواقعة في مجتمع سكني فاخر في منطقة وانافدي في بيون، يوم الجمعة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هندية.مات نيخيل خانا، وهو رجل أعمال في مجال البناء كان قد تزوج من زوجته رينوكا (38 عامًا) قبل ست سنوات.وفقًا لضابط شرطة في مركز شرطة وانافدي: "وقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة. ووفقًا للتحقيق الأولي، تم الكشف عن أن الزوجين تشاجرا لأن نيخيل لم يصطحب رينوكا إلى دبي للاحتفال بعيد ميلادها، ولم يقدم لها هدايا باهظة الثمن في عيد ميلادها والذكرى السنوية لها. كما كانت رينوكا مستاءة من نيخيل لعدم تقديم رد إيجابي على رغبتها في الذهاب إلى دلهي للاحتفال بأعياد ميلاد بعض الأقارب".وسجلت الشرطة قضية جنائية ضد المرأة، وتم احتجازها لمواصلة التحقيق.

https://sputnikarabic.ae/20230108/هل-من-مزيد-طبيب-يستقبل-ابنه-الـ60-ويبحث-عن-زوجة-رابعة-1072041943.html

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