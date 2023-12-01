https://sputnikarabic.ae/20231201/طائرات-روسية-مسيرة-تفتك-بعدة-معاقل-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1083643266.html
طائرات روسية مسيرة تفتك بعدة معاقل للقوات الأوكرانية... فيديو
طائرات روسية مسيرة تفتك بعدة معاقل للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر فيه قيام المسيرات الروسية بتدمير المعاقل الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا وبيلوغوروفكا. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T08:38+0000
2023-12-01T08:38+0000
2023-12-01T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892148_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_1ed094388153901bc84f031c1a38d875.jpg
ووفقا للدفاع الروسية، فإن مشغلي الطائرات الروسية تمكنوا من تحديد معاقل ومواقع القوات الأوكرانية، حيث تم تدميرها بواسطة المسيرات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: مشاهد توثق لحظة سيطرة القوات الروسية المجوقلة على نقطة متقدمة في أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082892148_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c78409c8b5a769bfc8ab1fee4d83d32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
طائرات روسية مسيرة تفتك بعدة معاقل للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يظهر فيه قيام المسيرات الروسية بتدمير المعاقل الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا وبيلوغوروفكا.
ووفقا للدفاع الروسية، فإن مشغلي الطائرات الروسية تمكنوا من تحديد معاقل ومواقع القوات الأوكرانية، حيث تم تدميرها بواسطة المسيرات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.