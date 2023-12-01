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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/طائرات-مسيرة-روسية-تضرب-مواقع-أوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-فيديو-1083663304.html
طائرات مسيرة روسية تضرب مواقع أوكرانية بالقرب من كليشيفكا... فيديو
طائرات مسيرة روسية تضرب مواقع أوكرانية بالقرب من كليشيفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مواقع وتحصينات عسكرية أوكرانية في عدد من النقاط على محور دونتيسك. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:51+0000
2023-12-01T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية وتحييد جنود أوكرانيين بالقرب من بلدة كليشيفكا.وتشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-300-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1083662086.html
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طائرات مسيرة روسية تضرب مواقع أوكرانية بالقرب من كليشيفكا... فيديو

13:51 GMT 01.12.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مواقع وتحصينات عسكرية أوكرانية في عدد من النقاط على محور دونتيسك.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية وتحييد جنود أوكرانيين بالقرب من بلدة كليشيفكا.
وتشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: صد 6 هجمات على محور دونيتسك وخسائر كييف 300 عسكري
13:32 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
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