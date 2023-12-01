https://sputnikarabic.ae/20231201/طائرات-مسيرة-روسية-تضرب-مواقع-أوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-فيديو-1083663304.html
طائرات مسيرة روسية تضرب مواقع أوكرانية بالقرب من كليشيفكا... فيديو
طائرات مسيرة روسية تضرب مواقع أوكرانية بالقرب من كليشيفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مواقع وتحصينات عسكرية أوكرانية في عدد من النقاط على محور دونتيسك. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:51+0000
2023-12-01T13:51+0000
2023-12-01T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية وتحييد جنود أوكرانيين بالقرب من بلدة كليشيفكا.وتشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231201/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-وتحيد-300-عسكري-أوكراني-على-محور-دونيتسك--1083662086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرات مسيرة روسية تضرب مواقع أوكرانية بالقرب من كليشيفكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لعملية استهداف مواقع وتحصينات عسكرية أوكرانية في عدد من النقاط على محور دونتيسك.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها وزارة لدفاع الروسية قيام طائرات مسيرة تابعة لقواتها بشن ضربات على مواقع أوكرانية وتحييد جنود أوكرانيين بالقرب من بلدة كليشيفكا.
وتشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات
جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة.
ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.