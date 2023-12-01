https://sputnikarabic.ae/20231201/عبد-اللهيان-واشنطن-وتل-أبيب-لم-تفكرا-في-العواقب-الوخيمة-لاستئناف-العدوان-على-غزة-1083654256.html

عبد اللهيان: واشنطن وتل أبيب لم تفكرا في العواقب الوخيمة لاستئناف العدوان على غزة

عبد اللهيان: واشنطن وتل أبيب لم تفكرا في العواقب الوخيمة لاستئناف العدوان على غزة

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تفكرا في العواقب الوخيمة لاستئناف العدوان على قطاع غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T11:48+0000

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طهران - سبوتنيك. وطالب عبد اللهيان على برنامج "إكس"، اليوم الجمعة، بوقف الحرب على غزة قبل "فوات الأوان"، وأضاف أن "استمرار الحرب يعني إبادة جماعية جديدة في غزة والضفة".وتابع عبد اللهيان: "لا يوجد حل سوى وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية والاتفاق حول تبادل الأسرى... الأسرى لا يتم تحريرهم بالحرب بل سيؤدي القصف لقتلهم".وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إرادة الشعب الفلسطيني ستحسم الأمور في نهاية المطاف و"ليس حضور المدمرات البحرية".يأي ذلك في أعقاب استئناف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، عملياته العسكرية في قطاع غزة، ونفّذ العشرات من الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق واسعة من القطاع، أدت لسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.وانتهى صباح اليوم الجمعة، موعد الهدنة المتفق عليها في غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية قطرية دون تجديد.وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية.وجاء الاتفاق على الهدنة بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم، عن مقتل 32 فلسطينيا وإصابة العشرات، منذ تجدد القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.

https://sputnikarabic.ae/20231201/الخارجية-القطرية-المفاوضات-بين-إسرائيل-والأطراف-الفلسطينية-لاستئناف-الهدنة-ما-زالت-مستمرة-1083647288.html

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