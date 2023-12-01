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"قتلت زوجتي وطفلي"...القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو...فيديو
"قتلت زوجتي وطفلي"...القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو...فيديو
نشرت "كتائب القسام "مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي موجهًا رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد مقتل زوجته وطفليه في القصف الإسرائيلي على قطاع... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T13:07+0000
2023-12-01T13:07+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ظهر الأسير يردن بيباس في المقطع المصور وهو يبكي بحرقة، مخاطبًا نتنياهو بعد مقتل زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال: "نتنياهو، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي... أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مقتل-مستوطن-على-يد-الشرطة-الإسرائيلية-أطلق-النار-على-منفذي-عملية-القدسفيديو-1083656463.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى

"قتلت زوجتي وطفلي"...القسام تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو...فيديو

13:07 GMT 01.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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نشرت "كتائب القسام "مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي موجهًا رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد مقتل زوجته وطفليه في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
ظهر الأسير يردن بيباس في المقطع المصور وهو يبكي بحرقة، مخاطبًا نتنياهو بعد مقتل زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال: "نتنياهو، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي... أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في إسرائيل".

وقالت "كتائب القسام" إنها قد عرضت تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت الحكومة الإسرائيلية استلامها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
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12:29 GMT
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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