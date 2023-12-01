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https://sputnikarabic.ae/20231201/لافروف-روسيا-لا-ترى-إشارات-على-استعداد-أوكرانيا-للامتثال-إلى-تسوية-سياسية--1083653472.html
لافروف: روسيا لا ترى إشارات على استعداد أوكرانيا للامتثال إلى تسوية سياسية
لافروف: روسيا لا ترى إشارات على استعداد أوكرانيا للامتثال إلى تسوية سياسية
أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا ترى أي إشارات من كييف أو داعميها توحي بالاستعداد للانتقال إلى الحلول السياسية. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T11:28+0000
2023-12-01T11:28+0000
روسيا
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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية: "حتى الآن، لم نشهد أي إشارات من كييف أو داعميها بأنهم مستعدون للانتقال إلى عملية سياسية".ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك بدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.
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لافروف: روسيا لا ترى إشارات على استعداد أوكرانيا للامتثال إلى تسوية سياسية

11:28 GMT 01.12.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
من لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا ترى أي إشارات من كييف أو داعميها توحي بالاستعداد للانتقال إلى الحلول السياسية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية: "حتى الآن، لم نشهد أي إشارات من كييف أو داعميها بأنهم مستعدون للانتقال إلى عملية سياسية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
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وأضاف لافروف بالقول: "علاوة على ذلك، وقع زيلينسكي مرسومًا قبل عام ونصف يحظر المفاوضات مع حكومة بوتين، وليس لديه أي نية لإلغائه".
ويعقد الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ57 في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية، وذلك بدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني.
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