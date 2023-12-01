https://sputnikarabic.ae/20231201/لافروف-يصف-بلينكن-وبوريل-بـالجبناء-1083652189.html
لافروف يصف بلينكن وبوريل بـ"الجبناء"
لافروف يصف بلينكن وبوريل بـ"الجبناء"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بـ"الجبناء". 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T10:57+0000
2023-12-01T10:57+0000
2023-12-01T10:57+0000
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جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي من مقر اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE في سكوبيه، وأضاف، قائلا: "كما أفهم، غادر بلينكن، وغادر بوريل أيضا. لماذا يحدث هذا؟ حسنا، ربما يعتقدون أنهم من خلال القيام بذلك يؤكدون على نيتهم عزل روسيا".وحول ما إن كانت فرص الحفاظ على المنظمة قد زادت، قال لافروف: " لقد زادت الفرص، لكن ليس للحفاظ على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وشعور اللامبالاة يتعزز، لقد حولت المنظمة نفسها إلى لا شيء، دون مبالاة بما سيحدث لاحقا".وأشار لافروف إلى التدهور الكامل الذي طال ما أنشئ داخل المنظمة من ثلاث مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية، مؤكدًا أن الغرب لم يتعلم أي درس من خطته الفاشلة لتدمير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويستمر في القضاء على المنظمة.وأكد لافروف، في كلمة ألقاها يوم أمس الخميس، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن روسيا تلاحظ بأسف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حالة يرثى لها، وأن آفاق المنظمة لا تزال غير واضحة.وأضاف: "لقد تحولت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأساس إلى ملحق لمنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ودعونا نواجه الأمر بصراحة، أصبحت على شفا هاوية ويظهر سؤال ما إذا كانت تستحق "الاستثمار" فيها لضمان الأمن".وانطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، يوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-يناقش-مع-نظيره-المجري-الوضع-في-أوكرانيا-1083629533.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
لافروف يصف بلينكن وبوريل بـ"الجبناء"
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بـ"الجبناء".
جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي من مقر اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE في سكوبيه، وأضاف، قائلا: "كما أفهم، غادر بلينكن، وغادر بوريل أيضا. لماذا يحدث هذا؟ حسنا، ربما يعتقدون أنهم من خلال القيام بذلك يؤكدون على نيتهم عزل روسيا".
وتابع: "لكنني أعتقد أنهم ببساطة جبناء، ويخافون من أي محادثة صادقة مع الحقائق الموجودة على أرض الواقع".
وحول ما إن كانت فرص الحفاظ
على المنظمة قد زادت، قال لافروف: " لقد زادت الفرص، لكن ليس للحفاظ على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وشعور اللامبالاة يتعزز، لقد حولت المنظمة نفسها إلى لا شيء، دون مبالاة بما سيحدث لاحقا".
وأشار لافروف إلى التدهور الكامل الذي طال ما أنشئ داخل المنظمة من ثلاث مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية، مؤكدًا أن الغرب لم يتعلم أي درس من خطته الفاشلة لتدمير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويستمر في القضاء على المنظمة.
وأكد لافروف، في كلمة ألقاها يوم أمس الخميس، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن روسيا تلاحظ بأسف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حالة يرثى لها، وأن آفاق المنظمة لا تزال غير واضحة.
وقال: "في غضون ما يزيد قليلاً على عام، سيبلغ عمر وثيقة هلسنكي النهائية 50 عامًا. وفي هذا الصدد، يؤسفني أن أقول إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقترب من هذه الذكرى السنوية في حالة يرثى لها، ولا تزال آفاقها غير واضحة".
وأضاف: "لقد تحولت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأساس إلى ملحق لمنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ودعونا نواجه الأمر بصراحة، أصبحت على شفا هاوية ويظهر سؤال ما إذا كانت تستحق "الاستثمار" فيها لضمان الأمن".
وانطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، يوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.
وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.