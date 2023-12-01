https://sputnikarabic.ae/20231201/لافروف-يصف-بلينكن-وبوريل-بـالجبناء-1083652189.html

لافروف يصف بلينكن وبوريل بـ"الجبناء"

لافروف يصف بلينكن وبوريل بـ"الجبناء"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن، ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بـ"الجبناء". 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T10:57+0000

2023-12-01T10:57+0000

2023-12-01T10:57+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1d/1075295842_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_47ff7079f33c8197a7312bb986e831ff.jpg

جاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي من مقر اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE في سكوبيه، وأضاف، قائلا: "كما أفهم، غادر بلينكن، وغادر بوريل أيضا. لماذا يحدث هذا؟ حسنا، ربما يعتقدون أنهم من خلال القيام بذلك يؤكدون على نيتهم ​​​​عزل روسيا".وحول ما إن كانت فرص الحفاظ على المنظمة قد زادت، قال لافروف: " لقد زادت الفرص، لكن ليس للحفاظ على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وشعور اللامبالاة يتعزز، لقد حولت المنظمة نفسها إلى لا شيء، دون مبالاة بما سيحدث لاحقا".وأشار لافروف إلى التدهور الكامل الذي طال ما أنشئ داخل المنظمة من ثلاث مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية، مؤكدًا أن الغرب لم يتعلم أي درس من خطته الفاشلة لتدمير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويستمر في القضاء على المنظمة.وأكد لافروف، في كلمة ألقاها يوم أمس الخميس، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن روسيا تلاحظ بأسف أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في حالة يرثى لها، وأن آفاق المنظمة لا تزال غير واضحة.وأضاف: "لقد تحولت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأساس إلى ملحق لمنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. ودعونا نواجه الأمر بصراحة، أصبحت على شفا هاوية ويظهر سؤال ما إذا كانت تستحق "الاستثمار" فيها لضمان الأمن".وانطلق في سكوبيه، عاصمة مقدونيا الشمالية، يوم الخميس، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.ووصل لافروف إلى الاجتماع المنعقد في مركز بوريس ترايكوفسكي الرياضي في العاصمة سكوبيه، ويتضمن ثلاث جلسات عامة.وتُعد زيارة لافروف، الأولى إلى أوروبا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، بعيدا عن زياراته إلى بيلاروسيا وتركيا. وعلى خلفية مشاركته، قاطع هذا الحدث وزراء خارجية كل من أوكرانيا وبولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.

https://sputnikarabic.ae/20231130/لافروف-يناقش-مع-نظيره-المجري-الوضع-في-أوكرانيا-1083629533.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي