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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مجلس-الأمن-الروسي-قبول-أكثر-من-450-ألف-متعاقد-في-الخدمة-العسكرية-منذ-يناير-2023-1083667256.html
مجلس الأمن الروسي: قبول أكثر من 450 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية منذ يناير 2023
مجلس الأمن الروسي: قبول أكثر من 450 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية منذ يناير 2023
أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بأنه تم تجنيد أكثر من 452 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T16:02+0000
2023-12-01T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ميدفيديف في اجتماع عقده خلال رحلة تفقدية في سيبيريا بشأن المتعاقدين: "وفقًا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير من هذا العام إلى 1 ديسمبر، تم تجنيد أكثر من 452 ألف شخص للخدمة العسكرية".وأضاف: "أود أن أشير إلى النهج المنهجي الذي تتبعه قيادة عدد من الكيانات المكونة للاتحاد، ولا سيما العاصمة، أي موسكو وسيفاستوبول وجمهورية الشيشان، لتكملة المجموعة الموحدة من القوات بجنود متعاقدين".وكان ميدفيديف في رحلة إلى سيبيريا الفيدرالية، وقام ميدفيديف بتفقد نقطة التجمع وعقد اجتماعًا حول قضايا استكمال القوات المسلحة الروسية بالجنود المتعاقدين.وكان قد صرح دميتري، في وقت سابق، بأنه حتى الـ26 من سبتمبر/ أيلول، تم تجنيد 325 ألف شخص.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، منتصف شهر سبتمبر، أن 300 ألف متطوع سجلوا أسماءهم، للمشاركة في العملية الروسية الخاصة.وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "أعداد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب عقود والذين أبرموا عقودا للخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، وكذلك المتطوعين الذين اتخذوا قرارا بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، كافية لأداء المهام".وبدوره، أعلن نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير سيمليانسكي، وجود زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في التعاقد مع القوات المسلحة الروسية لأداء الخدمة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231201/شويغو-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-125-ألف-جندي-خلال-6-أشهر-1083649278.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: قبول أكثر من 450 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية منذ يناير 2023

16:02 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بأنه تم تجنيد أكثر من 452 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.
وقال ميدفيديف في اجتماع عقده خلال رحلة تفقدية في سيبيريا بشأن المتعاقدين: "وفقًا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير من هذا العام إلى 1 ديسمبر، تم تجنيد أكثر من 452 ألف شخص للخدمة العسكرية".
وأضاف: "أود أن أشير إلى النهج المنهجي الذي تتبعه قيادة عدد من الكيانات المكونة للاتحاد، ولا سيما العاصمة، أي موسكو وسيفاستوبول وجمهورية الشيشان، لتكملة المجموعة الموحدة من القوات بجنود متعاقدين".
وكان ميدفيديف في رحلة إلى سيبيريا الفيدرالية، وقام ميدفيديف بتفقد نقطة التجمع وعقد اجتماعًا حول قضايا استكمال القوات المسلحة الروسية بالجنود المتعاقدين.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:12 GMT
وكان قد صرح دميتري، في وقت سابق، بأنه حتى الـ26 من سبتمبر/ أيلول، تم تجنيد 325 ألف شخص.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، منتصف شهر سبتمبر، أن 300 ألف متطوع سجلوا أسماءهم، للمشاركة في العملية الروسية الخاصة.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "أعداد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب عقود والذين أبرموا عقودا للخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، وكذلك المتطوعين الذين اتخذوا قرارا بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، كافية لأداء المهام".
وبدوره، أعلن نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير سيمليانسكي، وجود زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في التعاقد مع القوات المسلحة الروسية لأداء الخدمة العسكرية.
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