https://sputnikarabic.ae/20231201/مجلس-الأمن-الروسي-قبول-أكثر-من-450-ألف-متعاقد-في-الخدمة-العسكرية-منذ-يناير-2023-1083667256.html

مجلس الأمن الروسي: قبول أكثر من 450 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية منذ يناير 2023

مجلس الأمن الروسي: قبول أكثر من 450 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية منذ يناير 2023

أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، بأنه تم تجنيد أكثر من 452 ألف متعاقد في الخدمة العسكرية في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون... 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T16:02+0000

2023-12-01T16:02+0000

2023-12-01T16:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ميدفيديف في اجتماع عقده خلال رحلة تفقدية في سيبيريا بشأن المتعاقدين: "وفقًا لوزارة الدفاع، في الفترة من 1 يناير من هذا العام إلى 1 ديسمبر، تم تجنيد أكثر من 452 ألف شخص للخدمة العسكرية".وأضاف: "أود أن أشير إلى النهج المنهجي الذي تتبعه قيادة عدد من الكيانات المكونة للاتحاد، ولا سيما العاصمة، أي موسكو وسيفاستوبول وجمهورية الشيشان، لتكملة المجموعة الموحدة من القوات بجنود متعاقدين".وكان ميدفيديف في رحلة إلى سيبيريا الفيدرالية، وقام ميدفيديف بتفقد نقطة التجمع وعقد اجتماعًا حول قضايا استكمال القوات المسلحة الروسية بالجنود المتعاقدين.وكان قد صرح دميتري، في وقت سابق، بأنه حتى الـ26 من سبتمبر/ أيلول، تم تجنيد 325 ألف شخص.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، منتصف شهر سبتمبر، أن 300 ألف متطوع سجلوا أسماءهم، للمشاركة في العملية الروسية الخاصة.وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن "أعداد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب عقود والذين أبرموا عقودا للخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، وكذلك المتطوعين الذين اتخذوا قرارا بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، كافية لأداء المهام".وبدوره، أعلن نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير سيمليانسكي، وجود زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في التعاقد مع القوات المسلحة الروسية لأداء الخدمة العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20231201/شويغو-القوات-الأوكرانية-فقدت-أكثر-من-125-ألف-جندي-خلال-6-أشهر-1083649278.html

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