عربي
https://sputnikarabic.ae/20231201/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1083672949.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق
أفاد مراسل "سوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T22:50+0000
2023-12-01T23:00+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
إسرائيل
عدوان إسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_bf062f604f424fb7102e699552239d05.jpg
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر قولها، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.
https://sputnikarabic.ae/20231128/قصف-إسرائيل-لسوريا-لماذا-لم-تدخل-دمشق-ضمن-تهدئة-غزة-ولبنان-1083568357.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/1f/1046415711_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2dedb437da7e0bcebb136583c801b71e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, عدوان إسرائيلي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, عدوان إسرائيلي

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق

22:50 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 23:00 GMT 01.12.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سوتنيك" في سوريا، ليل الجمعة/السبت، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر قولها، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك"، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.
يوم الأحد الماضي 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.
الدفاع الجوي السوري يصد هجوما صاروخيا إسرائيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
قصف إسرائيل لسوريا... لماذا لم تدخل دمشق ضمن تهدئة غزة ولبنان؟
28 نوفمبر, 20:43 GMT
ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي قامت بها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في المستوطنات المتاخمة لغلاف غزة، تعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدة غارات إسرائيلية تسببت بتوقفهما عن العمل وخروجهما عن الخدمة عدة مرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала