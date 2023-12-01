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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مشاهد-اللحظات-الأخيرة-لدبابة-ليوبارد-بعد-تدميرها-بمسيرة-روسية-فيديو-1083646604.html
مشاهد اللحظات الأخيرة لدبابة "ليوبارد" بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
مشاهد اللحظات الأخيرة لدبابة "ليوبارد" بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
دمر الجيش الروسي دبابة أوكرانية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2 آ4" في منطقة رابوتينو في في مقاطعة زابوروجيه. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T09:12+0000
2023-12-01T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب المقطع المتناقل، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد 2 آ4" الألمانية الصنع، بضربة قوية بواسطة مسيرة روسية، بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تفتك بعدة معاقل للقوات الأوكرانية... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو

مشاهد اللحظات الأخيرة لدبابة "ليوبارد" بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو

09:12 GMT 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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دمر الجيش الروسي دبابة أوكرانية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2 آ4" في منطقة رابوتينو في في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب المقطع المتناقل، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد 2 آ4" الألمانية الصنع، بضربة قوية بواسطة مسيرة روسية، بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تفتك بعدة معاقل للقوات الأوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو
شاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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