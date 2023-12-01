https://sputnikarabic.ae/20231201/مشاهد-اللحظات-الأخيرة-لدبابة-ليوبارد-بعد-تدميرها-بمسيرة-روسية-فيديو-1083646604.html
مشاهد اللحظات الأخيرة لدبابة "ليوبارد" بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
مشاهد اللحظات الأخيرة لدبابة "ليوبارد" بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
دمر الجيش الروسي دبابة أوكرانية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2 آ4" في منطقة رابوتينو في في مقاطعة زابوروجيه. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T09:12+0000
2023-12-01T09:12+0000
2023-12-01T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
نادي الفيديو
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وبحسب المقطع المتناقل، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد 2 آ4" الألمانية الصنع، بضربة قوية بواسطة مسيرة روسية، بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: طائرات روسية مسيرة تفتك بعدة معاقل للقوات الأوكرانية... فيديوشاهد أيضا: الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديوشاهد أيضا: سلاح الجو الروسي يدمر مواقع ومعدات أوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
مشاهد اللحظات الأخيرة لدبابة "ليوبارد" بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
دمر الجيش الروسي دبابة أوكرانية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2 آ4" في منطقة رابوتينو في في مقاطعة زابوروجيه.
وبحسب المقطع المتناقل، يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد 2 آ4" الألمانية الصنع، بضربة قوية بواسطة مسيرة روسية، بالقرب من منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.