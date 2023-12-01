https://sputnikarabic.ae/20231201/مصادر-عسكرية-لـسبوتنيك-سلاح-الجو-الروسي-يتدرب-على-استخدام-القنابل-الذكية-في-العملية-العسكرية-1083640392.html
مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك": سلاح الجو الروسي يتدرب على استخدام "القنابل الذكية" في العملية العسكرية
مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك": سلاح الجو الروسي يتدرب على استخدام "القنابل الذكية" في العملية العسكرية
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الفضاء الجوية ستبدأ تدريبا جماعيا للطيارين على استخدام القنابل الجوية مع وحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T06:31+0000
2023-12-01T06:31+0000
2023-12-01T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6d55058464c984fe33cb6286252eb47.jpg
وبحسب المصدر، يتم ربط القنابل الجوية الذكية بقنبلة تقليدية ذات سقوط حر، مما يحولها إلى قنبلة يمكن التحكم فيها، حيث تحتوي الوحدة على جناح قابل للطي، بالإضافة إلى نظام تحكم يوجه الذخيرة نحو الهدف في الوضع التلقائي. ولفت المصدر أنه بمساعدة هذا الجهاز، على سبيل المثال، تصبح القنبلة الجوية التقليدية FAB-500 دقيقة للغاية.ويتم استخدام قنابل الذكية من عيار 250 و500 و1500 كيلوغرام يتم إطلاقها من قاذفات "سو 34"، حيث تم مؤخرًا نقل مجموعة إلى أحد مراكز تدريب القوات الجوية الروسية، والتي سيتم استخدامها للتدريب الجماعي للطيارين، وأثبتت القنابل الذكية نفسها بالفعل في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.وأشار المصدر إلى أن الاختبار القتالي في منطقة العمليات الخاصة أظهر الفعالية العالية لهذه القنابل وتكلفتها المنخفضة، فهي توفر تدميرًا عالي الدقة لأهداف القوات الأوكرانية على خط الاتصال القتالي.
https://sputnikarabic.ae/20230930/اللقطات-الأولى-لاستخدام-القنبلة-الانزلاقية-فاب-1500-ضد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1081546781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669810_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_dd5108ac03dae167cc025f6a91b8e59b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصادر عسكرية لـ"سبوتنيك": سلاح الجو الروسي يتدرب على استخدام "القنابل الذكية" في العملية العسكرية
06:31 GMT 01.12.2023 (تم التحديث: 06:41 GMT 01.12.2023)
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الفضاء الجوية ستبدأ تدريبا جماعيا للطيارين على استخدام القنابل الجوية مع وحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب المصدر، يتم ربط القنابل الجوية الذكية بقنبلة تقليدية ذات سقوط حر، مما يحولها إلى قنبلة يمكن التحكم فيها، حيث تحتوي الوحدة على جناح قابل للطي، بالإضافة إلى نظام تحكم يوجه الذخيرة نحو الهدف في الوضع التلقائي.
ولفت المصدر أنه بمساعدة هذا الجهاز، على سبيل المثال، تصبح القنبلة الجوية التقليدية FAB-500 دقيقة للغاية.
ويتم استخدام قنابل الذكية من عيار 250 و500 و1500 كيلوغرام يتم إطلاقها من قاذفات "سو 34"، حيث تم مؤخرًا نقل مجموعة إلى أحد مراكز تدريب القوات الجوية الروسية، والتي سيتم استخدامها للتدريب الجماعي للطيارين، وأثبتت القنابل الذكية نفسها بالفعل في منطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا.
وتابع المصدر بالقول إن ذلك سيسمح بزيادة عدد الطيارين الذين يعرفون كيفية استخدام هذه الذخائر وزيادة الضربات باستخدام "القنابل الجوية الذكية" في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية ضد الأهداف العسكرية الأوكرانية.
وأشار المصدر إلى أن الاختبار القتالي في منطقة العمليات الخاصة أظهر الفعالية العالية لهذه القنابل وتكلفتها المنخفضة، فهي توفر تدميرًا عالي الدقة لأهداف القوات الأوكرانية على خط الاتصال القتالي.