https://sputnikarabic.ae/20231201/مقتل-شخصين-جنوبي-لبنان-جراء-القصف-المدفعي-الإسرائيلي-1083667841.html
مقتل شخصين جنوبي لبنان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي
مقتل شخصين جنوبي لبنان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي
قتل شخصان في بلدة حولا جنوبي لبنان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لمنزلهما. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T15:52+0000
2023-12-01T15:52+0000
2023-12-01T15:52+0000
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وقالت قناة "المنار" إن"امرأة وابنها لقيا حتفهما في بلدة حولا جنوبي لبنان بعد أن أصيب منزلهما بقذيفة مدفعية إسرائيلية".وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض هدف جوي مشبوه قادم من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن صفارات إنذار الغارات الجوية دوت في مستوطنة كريات شمونة وفي مستوطنة مرجليوت القريبة من الحدود مع لبنان. وقال بيان لـ"حزب الله" إنه تم ضرب تجمعات عسكرية إسرائيلية في موقعين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-200-هدف-منذ-نهاية-الهدنة-في-غزة-1083664449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار العالم الآن, إسرائيل
لبنان, أخبار العالم الآن, إسرائيل
مقتل شخصين جنوبي لبنان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي
قتل شخصان في بلدة حولا جنوبي لبنان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لمنزلهما.
وقالت قناة "المنار" إن"امرأة وابنها لقيا حتفهما في بلدة حولا جنوبي لبنان بعد أن أصيب منزلهما بقذيفة مدفعية إسرائيلية".
وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض هدف جوي مشبوه قادم من لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن صفارات إنذار الغارات الجوية دوت في مستوطنة كريات شمونة وفي مستوطنة مرجليوت القريبة من الحدود مع لبنان.
وقال بيان لـ"حزب الله" إنه تم ضرب تجمعات عسكرية إسرائيلية في موقعين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.