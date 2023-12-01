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https://sputnikarabic.ae/20231201/مقتل-شخصين-جنوبي-لبنان-جراء-القصف-المدفعي-الإسرائيلي-1083667841.html
مقتل شخصين جنوبي لبنان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي
مقتل شخصين جنوبي لبنان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي
قتل شخصان في بلدة حولا جنوبي لبنان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لمنزلهما. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T15:52+0000
2023-12-01T15:52+0000
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وقالت قناة "المنار" إن"امرأة وابنها لقيا حتفهما في بلدة حولا جنوبي لبنان بعد أن أصيب منزلهما بقذيفة مدفعية إسرائيلية".وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض هدف جوي مشبوه قادم من لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن صفارات إنذار الغارات الجوية دوت في مستوطنة كريات شمونة وفي مستوطنة مرجليوت القريبة من الحدود مع لبنان. وقال بيان لـ"حزب الله" إنه تم ضرب تجمعات عسكرية إسرائيلية في موقعين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-200-هدف-منذ-نهاية-الهدنة-في-غزة-1083664449.html
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لبنان, أخبار العالم الآن, إسرائيل
لبنان, أخبار العالم الآن, إسرائيل

مقتل شخصين جنوبي لبنان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي

15:52 GMT 01.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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قتل شخصان في بلدة حولا جنوبي لبنان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي لمنزلهما.
وقالت قناة "المنار" إن"امرأة وابنها لقيا حتفهما في بلدة حولا جنوبي لبنان بعد أن أصيب منزلهما بقذيفة مدفعية إسرائيلية".
وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض هدف جوي مشبوه قادم من لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن صفارات إنذار الغارات الجوية دوت في مستوطنة كريات شمونة وفي مستوطنة مرجليوت القريبة من الحدود مع لبنان.
وقال بيان لـ"حزب الله" إنه تم ضرب تجمعات عسكرية إسرائيلية في موقعين.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف منذ نهاية الهدنة في غزة
14:22 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:51 GMTВид с воздуха на разрушения, вызванные израильскими ударами в Вади-Газа, в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ساعات على انتهاء الهدنة ولا جديد عن تمديدها00:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
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