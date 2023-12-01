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https://sputnikarabic.ae/20231201/من-هم-أكبر-موردي-الأسلحة-إلى-إسرائيل-1083661382.html
من هم أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل؟
من هم أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل؟
أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل
2023-12-01T13:20+0000
2023-12-01T13:20+0000
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أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل
أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل

من هم أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل؟

13:20 GMT 01.12.2023
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تعرف على أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة ما بين 2011-2020 من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي
أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي
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