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https://sputnikarabic.ae/20231201/وزير-الأوقاف-الفلسطيني-لـسبوتنيك-استئناف-قصف-غزة-تزامنا-مع-جولة-بلينكن-يعني-وجود-ضوء-أخضر-أمريكي-1083667407.html
وزير الأوقاف الفلسطيني لـ"سبوتنيك": استئناف قصف غزة تزامنا مع جولة بلينكن يعني وجود ضوء أخضر أمريكي
وزير الأوقاف الفلسطيني لـ"سبوتنيك": استئناف قصف غزة تزامنا مع جولة بلينكن يعني وجود ضوء أخضر أمريكي
قال حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطيني، إن سكوت العالم عن استئناف إسرائيل لحربها "المجنونة" على قطاع غزة، أمر لا يمكن قبوله، بعد توقفها... 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T15:48+0000
2023-12-01T15:48+0000
العالم العربي
حصري
قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل أعادت قصف المدن الفلسطينية في قطاع غزة مجددًا، ما أدى إلى قتل العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير البنى التحتية والمساجد، فيما لم يتدخل المجتمع الدولي لردعها.وأوضح البكري أن "استئناف الحرب في ظل الجولة التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في المنطقة، يعني أن هناك ضوءً أخصر أمريكيًا للاحتلال من أجل إعادة مهاجمة الفلسطينيين في غزة، وذلك بدلًا من دفعها للتوقف وإجبارها على الرضوخ للقوانين الدولية".وأشار إلى أن إعادة آلة الحرب الإسرائيلية للفتك بالفلسطينيين، وتدمير المنازل والبنى التحتية وقطع المياه والغذاء والدواء على أبناء الشعب الفلسطيني، يتطلب موقفًا واضحًا وصريحًا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لوقف الحرب فورًا، ومنع إعادة مهاجمة المواطنين في القطاع.وطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية التي تأكل فقط النساء والأطفال والشيوخ، وتستهدف تدمير المنازل والمؤسسات الخدمية، والوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية لمنعها من قتل الفلسطينيين، مع إعادة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والدوائية والإغاثية.وأكد الوزير الفلسطيني أن "الاحتلال يفرض حصارًا بطريقة غير مسبوقة على الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يتطلب تدخلا فوريًا لوقف الحرب، وإعادة الحياة لهذه المنطقة في العالم".وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، على ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة، إذا استؤنف القتال هناك بعد الهدنة المعلنة حاليا.وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن شدد خلال لقائه مع نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".وأكد بلينكن مجددًا دعم أمريكا لحق إسرائيل "في حماية نفسها من العنف الإرهابي، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحرب على القطاع مستمرة حتى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة، رغم الاعتقاد بأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع "حماس" ستجرى في ظل إطلاق النار بين الجانبين في القطاع.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، أن هناك تقييما إسرائيليا يقضي بأنه ستكون هناك عدة أيام من القتال والحرب على غزة، حتى تعرب حركة "حماس" عن رغبتها في إطلاق سراح الرهائن؛ فيما أوضح المصدر - لم تذكر القناة الإسرائيلية كنيته ـ أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بين بلاده وحماس ستجري "تحت النار"، على حد وصفه.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد غزة.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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https://sputnikarabic.ae/20231201/الوفد-الإيراني-يغادر-قاعة-مؤتمر-التغير-المناخي-في-الإمارات-احتجاجا-على-حضور-ممثلي-إسرائيل-1083667040.html
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العالم العربي, حصري, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, حصري, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

وزير الأوقاف الفلسطيني لـ"سبوتنيك": استئناف قصف غزة تزامنا مع جولة بلينكن يعني وجود ضوء أخضر أمريكي

15:48 GMT 01.12.2023
© Photo / Hatem al-Bakriوزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري
وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حاتم البكري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© Photo / Hatem al-Bakri
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حصري
قال حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الفلسطيني، إن سكوت العالم عن استئناف إسرائيل لحربها "المجنونة" على قطاع غزة، أمر لا يمكن قبوله، بعد توقفها لأيام بسبب الهدنة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل أعادت قصف المدن الفلسطينية في قطاع غزة مجددًا، ما أدى إلى قتل العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير البنى التحتية والمساجد، فيما لم يتدخل المجتمع الدولي لردعها.
وأوضح البكري أن "استئناف الحرب في ظل الجولة التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في المنطقة، يعني أن هناك ضوءً أخصر أمريكيًا للاحتلال من أجل إعادة مهاجمة الفلسطينيين في غزة، وذلك بدلًا من دفعها للتوقف وإجبارها على الرضوخ للقوانين الدولية".
وأشار إلى أن إعادة آلة الحرب الإسرائيلية للفتك بالفلسطينيين، وتدمير المنازل والبنى التحتية وقطع المياه والغذاء والدواء على أبناء الشعب الفلسطيني، يتطلب موقفًا واضحًا وصريحًا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لوقف الحرب فورًا، ومنع إعادة مهاجمة المواطنين في القطاع.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف منذ نهاية الهدنة في غزة
14:22 GMT
وطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف الحرب الإسرائيلية التي تأكل فقط النساء والأطفال والشيوخ، وتستهدف تدمير المنازل والمؤسسات الخدمية، والوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية لمنعها من قتل الفلسطينيين، مع إعادة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والدوائية والإغاثية.
وأكد الوزير الفلسطيني أن "الاحتلال يفرض حصارًا بطريقة غير مسبوقة على الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يتطلب تدخلا فوريًا لوقف الحرب، وإعادة الحياة لهذه المنطقة في العالم".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، على ضرورة حماية المدنيين جنوبي قطاع غزة، إذا استؤنف القتال هناك بعد الهدنة المعلنة حاليا.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "بلينكن شدد خلال لقائه مع نتنياهو، على ضرورة مراعاة الاحتياجات الإنسانية وسبل حماية المدنيين في جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك، وحث على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
بلينكن يؤكد لنتنياهو ضرورة حماية المدنيين جنوبي غزة قبل أي عمليات عسكرية هناك
أمس, 14:22 GMT
وأكد بلينكن مجددًا دعم أمريكا لحق إسرائيل "في حماية نفسها من العنف الإرهابي، وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي للحرب على غزة "كابينيت الحرب"، قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحرب على القطاع مستمرة حتى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في حربه على غزة، رغم الاعتقاد بأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع "حماس" ستجرى في ظل إطلاق النار بين الجانبين في القطاع.
رئيس CORP 28 سلطان أحمد الجبير يتحدث خلال حفل افتتاح قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في كوب 28، في دبي, الإمارات العربية المتحدة، 30 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
الوفد الإيراني يغادر قاعة مؤتمر التغير المناخي في الإمارات احتجاجا على حضور ممثلي إسرائيل
15:32 GMT
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي بارز، أن هناك تقييما إسرائيليا يقضي بأنه ستكون هناك عدة أيام من القتال والحرب على غزة، حتى تعرب حركة "حماس" عن رغبتها في إطلاق سراح الرهائن؛ فيما أوضح المصدر - لم تذكر القناة الإسرائيلية كنيته ـ أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن بين بلاده وحماس ستجري "تحت النار"، على حد وصفه.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد غزة.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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