https://sputnikarabic.ae/20231201/-ارتفاع-عدد-الصحفيين-القتلى-في-غزة-إلى--71-صحفيا-1083642896.html

ارتفاع عدد الصحفيين القتلى في غزة إلى 71 صحفيا

ارتفاع عدد الصحفيين القتلى في غزة إلى 71 صحفيا

ارتفع عدد الصحفيين القتلى في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة على القطاع إلى 71 صحفيا، بعد مقتل صحفي في فضائية الأقصى، اليوم الجمعة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T08:23+0000

2023-12-01T08:23+0000

2023-12-01T08:23+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628093_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_884318989c22466cfcccfb6da748ce1c.jpg

غزة - سبوتنيك. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بمقتل صحفي في فضائية الأقصى الفلسطينية، صباح اليوم، ليرتفع عدد ضحايا "الكلمة الحرة" بين صفوف الصحفيين إلى 71 صحفيا.وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد الصحفيين القتلى ارتفع إلى 71 صحفيا، بعد الإعلان عن مقتل المصور الصحفي، عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية، مضيفا أن "اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية". ولقي الصحفي عبد الله درويش مصرعه صباح اليوم، فور تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد سبعة أيام من الهدوء المتفق عليه بين الطرفين برعاية دولية وعربية.ويشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع قد نشر في وقت سابق قائمة تضم أسماء 70 صحفيا، لقوا مصرعهم خلال الـ48 من الحرب الإسرائيلية على غزة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، الجمعة الماضية.في سياق متصل، حمَّلت حركة حماس، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام) في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".وأوضح المكتب الإعلامي أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.واستأنف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر. وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231201/في-اتصال-هاتفي-بالرئيس-الإسرائيلي--البابا-فرانسيس-ممنوع-الرد-بـالإرهاب-على-الترهيب-1083641590.html

https://sputnikarabic.ae/20231201/مطالب-إسرائيلية-بفتح-تحقيق-مع-بن-غفير-لا-نريد-ميليشيات-مسلحة-ذات-طابع-سياسي-1083640838.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس