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ارتفاع عدد الصحفيين القتلى في غزة إلى 71 صحفيا
ارتفاع عدد الصحفيين القتلى في غزة إلى 71 صحفيا
ارتفع عدد الصحفيين القتلى في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة على القطاع إلى 71 صحفيا، بعد مقتل صحفي في فضائية الأقصى، اليوم الجمعة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-01T08:23+0000
2023-12-01T08:23+0000
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غزة - سبوتنيك. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بمقتل صحفي في فضائية الأقصى الفلسطينية، صباح اليوم، ليرتفع عدد ضحايا "الكلمة الحرة" بين صفوف الصحفيين إلى 71 صحفيا.وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد الصحفيين القتلى ارتفع إلى 71 صحفيا، بعد الإعلان عن مقتل المصور الصحفي، عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية، مضيفا أن "اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية". ولقي الصحفي عبد الله درويش مصرعه صباح اليوم، فور تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد سبعة أيام من الهدوء المتفق عليه بين الطرفين برعاية دولية وعربية.ويشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع قد نشر في وقت سابق قائمة تضم أسماء 70 صحفيا، لقوا مصرعهم خلال الـ48 من الحرب الإسرائيلية على غزة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، الجمعة الماضية.في سياق متصل، حمَّلت حركة حماس، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام) في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".وأوضح المكتب الإعلامي أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.واستأنف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر. وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

ارتفاع عدد الصحفيين القتلى في غزة إلى 71 صحفيا

08:23 GMT 01.12.2023
© AP Photo / Adel Hanaالهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023.
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون يزورون منازلهم التي دمرتها القصف الإسرائيلي جنوب شرق مدينة غزة يوم 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
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ارتفع عدد الصحفيين القتلى في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة على القطاع إلى 71 صحفيا، بعد مقتل صحفي في فضائية الأقصى، اليوم الجمعة.
غزة - سبوتنيك. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بمقتل صحفي في فضائية الأقصى الفلسطينية، صباح اليوم، ليرتفع عدد ضحايا "الكلمة الحرة" بين صفوف الصحفيين إلى 71 صحفيا.
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وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد الصحفيين القتلى ارتفع إلى 71 صحفيا، بعد الإعلان عن مقتل المصور الصحفي، عبد الله درويش من قناة الأقصى الفضائية، مضيفا أن "اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين يهدف لطمس الحقيقة ومحاولة لإرهاب وتخويف الصحفيين لثنيهم عن القيام بواجبهم في إطار تغييب الرواية الفلسطينية".
ولقي الصحفي عبد الله درويش مصرعه صباح اليوم، فور تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد سبعة أيام من الهدوء المتفق عليه بين الطرفين برعاية دولية وعربية.
ويشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع قد نشر في وقت سابق قائمة تضم أسماء 70 صحفيا، لقوا مصرعهم خلال الـ48 من الحرب الإسرائيلية على غزة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، الجمعة الماضية.
في سياق متصل، حمَّلت حركة حماس، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام) في قطاع غزة، في بيان صحفي: "بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة حربه الوحشية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، حيث واصل قصف واستهداف العديد من المنازل والمناطق الآمنة في أكثر من محافظة في القطاع".
وأوضح المكتب الإعلامي أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه بكل الوسائل، ومن حقه نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك زوال الاحتلال بالكامل عن أراضيه بموجب القوانين الدولية والأممية.
واستأنف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، بعد سبعة أيام من هدنة معلنة تمت بواسطة دولية وعربية، قادتها كل من مصر وقطر.
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07:06 GMT
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (8:00 بتوقيت موسكو).
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت عن استعدادها "لتمديد" الهدنة مع إسرائيل، والتي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند الساعة الثامنة بتوقيت موسكو فجر الجمعة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر مقرب من الحركة قوله، إن "الوسطاء يبذلون جهودا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليا من أجل يوم إضافي في الهدنة، ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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