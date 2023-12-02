https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-مجازر-حكومة-نتنياهو-في-غزة-دخلت-التاريخ-بوصفها-وصمة-عار-1083681197.html

أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها "وصمة عار"

أردوغان: مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها "وصمة عار"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه "ينتظر من محكمة العدل الدولية التحرك لينال مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزّارو غزة، وفي مقدمتهم رئيس... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضح أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، أن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار"، مؤكدا أن "هذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال إن "ما نراه عمل إرهابي ضخم، وإرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا"، مضيفا أن "حكام إسرائيل، الذين طالما روجوا لأنفسهم كضحايا إبادة جماعية، تحولوا إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم"، حسب وصفه.وتابع أردوغان: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون"، مؤكدا أن "فرصة السلام في صراع غزة ضاعت حاليا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/إيران-تؤكد-ضرورة-مضاعفة-جميع-الدول-الإسلامية-جهودها-لوقف-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1083680920.html

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