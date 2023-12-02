https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-نحن-على-دراية-بـحماس-أكثر-من-أمريكا-1083681722.html

أردوغان: نحن على دراية بـ"حماس" أكثر من أمريكا

أردوغان: نحن على دراية بـ"حماس" أكثر من أمريكا

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأنه يعرف عن حركة "حماس" أفضل مما تعرفه عنها الولايات المتحدة الأمريكية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال أردوغان للصحفيين: "عندما أتيت إلى أمريكا لأول مرة، كان لدي اجتماع مع ممثلي الجالية اليهودية. قبل 20 عاما سألوني عن حماس. أجبت: حماس ليست منظمة إرهابية. هؤلاء ببساطة هم الأشخاص الذين يواصلون نضالهم على حفنة من الأراضي التي تمكنوا من السيطرة عليها منذ عام 1947 حتى يومنا هذا".وأضاف: "أنا الآن أتمسك بالموقف نفسه. لن أتمكن أبدًا من الاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية، بغض النظر عما يقوله أي شخص. ولا يمكنني أيضًا أن أسميها كذلك. لا يمكنك أن تتوقع منا أن نفسر حماس بهذه الطريقة، بينما أنت (يقصد الولايات المتحدة) تكافئ حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وتنظيم فتح الله غولن (المنظمات المصنفة على أنها إرهابية في تركيا) وحتى استضافتهم في البيت الأبيض. لا أستطيع التوفيق بين هذا وإيماني أو ضميري".ووفقا له، فهو يعرف "حماس" أفضل من الولايات المتحدة، وأكد: "أعرف الناس في حركة حماس وفتح جيدا، أفضل من أمريكا. حماس هي، أولا وقبل كل شيء، واقع فلسطين، وهي حزب سياسي هناك، وكحزب سياسي شاركت في الانتخابات وفازت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-مجازر-حكومة-نتنياهو-في-غزة-دخلت-التاريخ-بوصفها-وصمة-عار-1083681197.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم