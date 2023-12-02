https://sputnikarabic.ae/20231202/أوستن-واشنطن-زادت-الإنفاق-على-ذخائر-المدفعية-بنسبة-50-بسبب-استهلاكها-المرتفع-في-أوكرانيا-1083695973.html

أوستن: واشنطن زادت الإنفاق على ذخائر المدفعية بنسبة 50% بسبب استهلاكها المرتفع في أوكرانيا

أوستن: واشنطن زادت الإنفاق على ذخائر المدفعية بنسبة 50% بسبب استهلاكها المرتفع في أوكرانيا

كشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة زادت الإنفاق على إنتاج ذخائر المدفعية بنسبة 50%، بسبب استهلاك المدفعية الأوكرانية الذخائر بوتيرة... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T22:07+0000

2023-12-02T22:07+0000

2023-12-02T22:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزير الدفاع الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار أوكرانيا

مدفعية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن، خلال مشاركته بمنتدى رونالد ريغان للدفاع الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، إن "استهلاك أوكرانيا المرتفع لذخائر المدفعية يؤكد على الحاجة إلى استثمار المزيد في إنتاج الذخائر، ولذا أصبحنا ننفق أموالًا أكثر بنسبة 50% على الذخائر، مقارنة بميزانية الدفاع قبل 5 سنوات".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20231202/ضابط-مخابرات-أمريكي-تصريحات-ستولتنبرغ-حول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-محض-هراء--1083683334.html

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وزير الدفاع الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, مدفعية