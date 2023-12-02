https://sputnikarabic.ae/20231202/إيران-الضوء-الأخضر-الأمريكي-للإبادة-في-قطاع-غزة-فضيحة-أخلاقية-كبيرة-أخرى-لواشنطن-1083682144.html

إيران: الضوء الأخضر الأمريكي للإبادة في قطاع غزة فضيحة أخلاقية كبيرة أخرى لواشنطن

إيران: الضوء الأخضر الأمريكي للإبادة في قطاع غزة فضيحة أخلاقية كبيرة أخرى لواشنطن

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني، أن "عمليات الإبادة التي قام بها الصهاينة يوم أمس الجمعة، وبضوء أخضر أمريكي، هي فضيحة أخلاقية كبيرة... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T11:53+0000

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2023-12-02T11:53+0000

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وقال كنعاني، عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "هناك نحو 200 شهيد و600 جريح في 24 ساعة من الهجمات العسكریة الوحشية للكیان الصهیونی على غزة بعد إنهاء كيان الاحتلال للهدنة التي استمرت 7 أيام، وهي هجمات استؤنفت مجددا بضوء أخضر أمريكي، لتضاف قائمة طويلة أخرى من جرائم الحرب وقتل الأطفال والابادة، إلى الجريمة المروعة لإبادة أكثر من 16 ألف فلسطيني خلال 48 يوما"، مؤكدا أن هذه الجريمة تكشف عن الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان الأمريكية أمام العالم.واعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب ضد قطاع غزة مؤشرا على "عدم اكتراث هذا الكيان المزيف بالمطالب الدولية والرأي العام العالمي".وأكد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، "ضرورة مضاعفة الدول الإسلامية كافة جهودها لوقف جرائم إسرائيل على غزة"، مشيرا إلى أنه "سمع خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، من قادة المقاومة أنه في حال استئناف هجمات الكيان الإسرائيلي فإن رد المقاومة سيكون مؤلماً وأشد من ذي قبل"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/أردوغان-مجازر-حكومة-نتنياهو-في-غزة-دخلت-التاريخ-بوصفها-وصمة-عار-1083681197.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إيران, إيران, العالم