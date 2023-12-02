https://sputnikarabic.ae/20231202/إيران-تؤكد-ضرورة-مضاعفة-جميع-الدول-الإسلامية-جهودها-لوقف-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1083680920.html
إيران تؤكد ضرورة مضاعفة جميع الدول الإسلامية جهودها لوقف "جرائم إسرائيل" في غزة
إيران تؤكد ضرورة مضاعفة جميع الدول الإسلامية جهودها لوقف "جرائم إسرائيل" في غزة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم السبت، استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب ضد قطاع غزة مؤشرا على "عدم اكتراث هذا الكيان المزيف بالمطالب... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T10:24+0000
2023-12-02T10:24+0000
2023-12-02T10:24+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
سلطنة عمان
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077529535_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6771e7121964a6080fdda706f9b60597.jpg
وأكد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، "ضرورة مضاعفة الدول الإسلامية كافة جهودها لوقف جرائم إسرائيل على غزة"، مشيرا إلى أنه "سمع خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، من قادة المقاومة أنه في حال استئناف هجمات الكيان الإسرائيلي فإن رد المقاومة سيكون مؤلماً وأشد من ذي قبل"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.بدوره، وصف وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي، تجدد الحرب وتطورها في المنطقة بأنه أمر مؤسف.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/ارتفاع-عدد-قتلى-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-200-شخص-منذ-وقف-الهدنة-1083678665.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سلطنة عمان
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077529535_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e07c3e895ad21dbd3af5426b13528b10.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, سلطنة عمان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, سلطنة عمان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تؤكد ضرورة مضاعفة جميع الدول الإسلامية جهودها لوقف "جرائم إسرائيل" في غزة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم السبت، استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب ضد قطاع غزة مؤشرا على "عدم اكتراث هذا الكيان المزيف بالمطالب الدولية والرأي العام العالمي".
وأكد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، "ضرورة مضاعفة الدول الإسلامية كافة جهودها لوقف جرائم إسرائيل على غزة"، مشيرا إلى أنه "سمع خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، من قادة المقاومة أنه في حال استئناف هجمات الكيان الإسرائيلي فإن رد المقاومة سيكون مؤلماً وأشد من ذي قبل"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
بدوره، وصف وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر البوسعيدي، تجدد الحرب وتطورها في المنطقة بأنه أمر مؤسف.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس
في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس
" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.