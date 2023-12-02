https://sputnikarabic.ae/20231202/ارتفاع-عدد-قتلى-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-200-شخص-منذ-وقف-الهدنة-1083678665.html

ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 200 شخص منذ وقف الهدنة

ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 200 شخص منذ وقف الهدنة

أعلنت مصادر رسمية فلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 200 شخص؛ وذلك منذ انتهاء الهدنة، صباح أمس الجمعة. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T09:12+0000

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وذكر تلفزيون فلسطين، نقلا عن وزارة الصحة، أن "عدد الشهداء في العدوان المتواصل، منذ صباح الجمعة، ارتفع إلى 200، والجرحى إلى 589".وعلى الصعيد الميداني، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية، إن "طائرات الاحتلال جددت غاراتها على بلدة القرارة شمالي خان يونس بجنوب قطاع غزة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "سلاح الجو يواصل غاراته في قطاع غزة، حيث هاجم أكثر من 400 هدف في اليوم الماضي. وقد أغارت طائرات سلاح الجو، خلال ساعات الليلة الماضية، على أكثر من 50 هدفاً؛ في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس".وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231202/غريفيث-سكان-غزة-لا-يوجد-أي-مكان-آمن-يذهبوا-إليه-ويعيشون-في-دائرة-موت-ودمار-ومرض-1083673807.html

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