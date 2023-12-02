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https://sputnikarabic.ae/20231202/استهانة-خطيرة-بجهود-تمديدها-مصر-تدين-انهيار-الهدنة-وتجدد-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-1083672571.html
"استهانة خطيرة بجهود تمديدها".. مصر تدين انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي على غزة
"استهانة خطيرة بجهود تمديدها".. مصر تدين انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي على غزة
أعربت مصر، مساء يوم الجمعة، عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة في قطاع غزة وتجدد القصف الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك "استهانة خطيرة" من تل أبيب بالجهود التي بذلت... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T04:58+0000
2023-12-02T04:58+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد هدنة دامت أسبوعا جرى خلالها تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".وقالت الخارجية إن مصر تعرب "عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين".واعتبرت ذلك "انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع".وحذرت الخارجية في بيانها "من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني".وجددت التأكيد على موقف مصر الراسخ "الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه".ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسئولياته تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر يوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل و"حماس" صباح يوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
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https://sputnikarabic.ae/20231201/نتنياهو-سنقاتل-حتى-إعادة-جميع-المخطوفين-وسموتريش-لنقطع-كل-الاتصالات-مع-حماس-والوسطاء-1083665469.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"استهانة خطيرة بجهود تمديدها".. مصر تدين انهيار الهدنة وتجدد القصف الإسرائيلي على غزة

04:58 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Tarek Aliyan"الموت كان في كل مكان" صور لـ"سبوتنيك" من عمليات الإخلاء في قطاع غزة
الموت كان في كل مكان صور لـسبوتنيك من عمليات الإخلاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Tarek Aliyan
تابعنا عبر
أعربت مصر، مساء يوم الجمعة، عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة في قطاع غزة وتجدد القصف الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك "استهانة خطيرة" من تل أبيب بالجهود التي بذلت لتمديدها.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد هدنة دامت أسبوعا جرى خلالها تبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".
وقالت الخارجية إن مصر تعرب "عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين".
واعتبرت ذلك "انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع".
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 200 هدف منذ نهاية الهدنة في غزة
أمس, 14:22 GMT
وحذرت الخارجية في بيانها "من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني".
وجددت التأكيد على موقف مصر الراسخ "الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه".
ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسئولياته تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
نتنياهو: سنقاتل حتى إعادة جميع المخطوفين.. وسموتريش: لنقطع كل الاتصالات مع "حماس" والوسطاء
أمس, 14:34 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر يوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.
وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل و"حماس" صباح يوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة00:22 GMT
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