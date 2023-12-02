https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-قصفنا-أكثر-من-400-هدف-في-غزة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1083678464.html

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 400 هدف في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 400 هدف في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف مرتبط بحركة حماس الفلسطينية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مرافق تخزين أسلحة وبنية تحتية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T09:09+0000

2023-12-02T09:09+0000

2023-12-02T09:09+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلغرام": "خلال اليوم الماضي، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من 400 هدف إرهابي في جميع أنحاء قطاع غزة، كما قصفنا مسجدا تستخدمه حركة الجهاد الإسلامي كمركز قيادة عملياتي".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية قصفت أيضا 50 هدفا في منطقة خان يونس جنوب القطاع خلال الليل.على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه في أعقاب الإبلاغ عن إطلاق صفارات الإنذار ليلة أمس في مستوطنات شمال إسرائيل، تم تحديد عدة عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر "تلغرام"، أن مدفعيته ردت على إطلاق النار من الجانب اللبناني باستهداف منطقة مصدر إطلاق النار، كما أصابت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح أمس الجمعة، أن حركة حماس الفلسطينية انتهكت الهدنة بين إسرائيل و"حماس" والتي كانت سارية منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني ونتيجة لذلك، استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم أمس الجمعة، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231202/قصف-إسرائيلي-على-مناطق-في-القطاع-الأوسط-وأطراف-بلدتي-عيتا-الشعب-ورامية-جنوبي-لبنان-1083677961.html

https://sputnikarabic.ae/20231202/القاهرة-تنفي-قصف-إسرائيل-للجانب-المصري-من-معبر-رفح-1083675565.html

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