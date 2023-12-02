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https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-مدفعيتنا-ردت-على-إطلاق-نار-من-الأراضي-اللبنانية-1083676585.html
الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية
الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه في أعقاب الإبلاغ عن إطلاق صفارات الإنذار ليلة أمس في مستوطنات شمال إسرائيل، تم تحديد عدة عمليات إطلاق نار من... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T07:51+0000
2023-12-02T07:51+0000
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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر "تلغرام"، أن مدفعيته ردت على إطلاق النار من الجانب اللبناني باستهداف منطقة مصدر إطلاق النار، كما أصابت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة، وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.في سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا، وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح أمس الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مقتل-شخصين-جنوبي-لبنان-جراء-القصف-المدفعي-الإسرائيلي-1083667841.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/اليونيفيل-لـسبوتنيك-القرار-1701-سار-وأولوياتنا-منع-التصعيد-في-جنوب-لبنان-1083671596.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية

07:51 GMT 02.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAY
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه في أعقاب الإبلاغ عن إطلاق صفارات الإنذار ليلة أمس في مستوطنات شمال إسرائيل، تم تحديد عدة عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر "تلغرام"، أن مدفعيته ردت على إطلاق النار من الجانب اللبناني باستهداف منطقة مصدر إطلاق النار، كما أصابت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
مقتل شخصين جنوبي لبنان جراء القصف المدفعي الإسرائيلي
أمس, 15:52 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة، وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.
في سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا، وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
"اليونيفيل" لـ"سبوتنيك": القرار 1701 سار وأولوياتنا منع التصعيد في جنوب لبنان
أمس, 19:47 GMT
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح أمس الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة... صور وفيديو06:41 GMT
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