https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-مدفعيتنا-ردت-على-إطلاق-نار-من-الأراضي-اللبنانية-1083676585.html

الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه في أعقاب الإبلاغ عن إطلاق صفارات الإنذار ليلة أمس في مستوطنات شمال إسرائيل، تم تحديد عدة عمليات إطلاق نار من... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T07:51+0000

2023-12-02T07:51+0000

2023-12-02T07:51+0000

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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر "تلغرام"، أن مدفعيته ردت على إطلاق النار من الجانب اللبناني باستهداف منطقة مصدر إطلاق النار، كما أصابت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة، وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.في سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا، وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء ‏يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح أمس الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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