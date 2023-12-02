https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-مدفعيتنا-ردت-على-إطلاق-نار-من-الأراضي-اللبنانية-1083676585.html
الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية
الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه في أعقاب الإبلاغ عن إطلاق صفارات الإنذار ليلة أمس في مستوطنات شمال إسرائيل، تم تحديد عدة عمليات إطلاق نار من... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T07:51+0000
2023-12-02T07:51+0000
2023-12-02T07:51+0000
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083339303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ee9269df949b6d6ead2a69660059a08.jpg
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر "تلغرام"، أن مدفعيته ردت على إطلاق النار من الجانب اللبناني باستهداف منطقة مصدر إطلاق النار، كما أصابت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة، وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.في سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا، وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح أمس الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231201/مقتل-شخصين-جنوبي-لبنان-جراء-القصف-المدفعي-الإسرائيلي-1083667841.html
https://sputnikarabic.ae/20231201/اليونيفيل-لـسبوتنيك-القرار-1701-سار-وأولوياتنا-منع-التصعيد-في-جنوب-لبنان-1083671596.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/15/1083339303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de98abc13c633efa6646b1b900280c9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردت على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنه في أعقاب الإبلاغ عن إطلاق صفارات الإنذار ليلة أمس في مستوطنات شمال إسرائيل، تم تحديد عدة عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان له عبر "تلغرام"، أن مدفعيته ردت على إطلاق النار من الجانب اللبناني باستهداف منطقة مصدر إطلاق النار، كما أصابت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي
الخلية التي نفذت عملية الإطلاق.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الجمعة، تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل ومنطقة غلاف قطاع غزة، وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في منطقة ديشون شمال إسرائيل.
في سياق متصل، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف منطقة ديشون شمال إسرائيل
بصواريخ كاتيوشا، وقال الإعلام الحربي لحركة المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من مساء يوم الجمعة 1-12-2023 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد" مرابض مدفعية ديشون التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحققوا فيها إصابات مباشرة".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، صباح أمس الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.