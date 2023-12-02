https://sputnikarabic.ae/20231202/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-سكان-عدة-مناطق-في-غزة-مغادرتها-والتوجه-إلى-مراكز-الإيواء-1083680594.html

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عدة مناطق في غزة مغادرتها والتوجه لمراكز الإيواء

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان عدة مناطق في غزة مغادرتها والتوجه لمراكز الإيواء

طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان مدينة جباليا وحيي الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في مدينة غزة، وبلدات خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، شمالي... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T10:14+0000

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رام الله - سبوتنيك. وألقى الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، منشورات دعا فيها إلى مغادرة بعض المناطق؛ وألقى بخرائط تحمل أسماء المناطق التي من المخطط استهدافها أو تنفيذ عمليات فيها؛ داعيا السكان إلى مغادرتها.فيما دعا الجيش الإسرائيلي في بيان، السكان "لإخلاء منازلهم فوراً عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حيي الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة".ويستمر الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، في شن غارات وقصف مواقع في قطاع غزة، بعد توقف لأسبوع ضمن الهدنة، التي انهارت صباح أمس.وأسفرت الغارات والقصف عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني، منذ انتهاء الهدنة واستئناف القصف الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة في القطاع.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "يواصل سلاح الجو غاراته في قطاع غزة، حيث هاجم أكثر من 400 هدفاً، في اليوم الأخير".وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-أمريكا-زودت-إسرائيل-بـ100-قنبلة-خارقة-للتحصينات-للقضاء-على-حماس-1083678321.html

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