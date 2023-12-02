https://sputnikarabic.ae/20231202/الخارجية-التركية-وحشية-إسرائيل-في-غزة-لا-يمكن-وصفها-بأنها-دفاع-عن-النفس-1083694759.html

الخارجية التركية: وحشية إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها دفاع عن النفس

الخارجية التركية: وحشية إسرائيل في غزة لا يمكن وصفها بأنها دفاع عن النفس

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كاشيلي، اليوم السبت، بأن إسرائيل تتجاهل تماما القانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة، و"لا يمكن وصف وحشيتها... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T20:24+0000

2023-12-02T20:24+0000

2023-12-02T20:24+0000

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وجاء تصريح كاشيلي، كما أشارت وزارة الخارجية، في رد على رسالة من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على الشبكات الاجتماعية. وكتب كوهين عدة منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم السبت، أشار في إحداها إلى إدارة الرئيس التركي، وقال إن تركيا يمكن أن "تستضيف" أعضاء حماس الذين سيكونون قادرين على مغادرة قطاع غزة "إذا لم يتم القضاء عليهم".وأضاف كاشيلي: "وكما أظهر تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فكلما زاد اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين وحرمانهم من الحريات الأساسية، زادت المقاومة التي ستواجهها إسرائيل، وزاد عدد الفلسطينيين الذين سيدافعون عن حقوقهم الجماعية والفردية".قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرارا إنه لا يعتبر حماس حركة إرهابية، بينما وصف إسرائيل بأنها دولة إرهابية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231202/حول-دعوات-إقالته-نتنياهو-حصلت-على-تفويض-بقيادة-إسرائيل-ولا-أعمل-بحسب-استطلاعات-الرأي-1083694329.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار تركيا اليوم, العالم, طوفان الأقصى, العالم العربي