https://sputnikarabic.ae/20231202/الخارجية-الفلسطينية-فشل-الحلول-العسكرية-والأمنية-يتطلب-جرأة-دولية-لفتح-مسار-سياسي-تفاوضي-1083680072.html

الخارجية الفلسطينية: فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي

الخارجية الفلسطينية: فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بأشد العبارات استمرار "حرب الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T09:43+0000

2023-12-02T09:43+0000

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وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على "رفضها الكامل للانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".وأشار بيان الخارجية إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلت في قطاع غزة في ظل النقص الحاد بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، مؤكدا أن "فشل الحلول العسكرية والأمنية يتطلب جرأة دولية لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل القضية الفلسطينية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/ارتفاع-عدد-قتلى-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-200-شخص-منذ-وقف-الهدنة-1083678665.html

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