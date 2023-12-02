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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/الدفاع-الروسية-المظليون-الروس-يلحقون-خسائر-بالعتاد-والعسكريين-الأوكرانيين-1083674280.html
المظليون الروس يلحقون خسائر بالعتاد والعسكريين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
المظليون الروس يلحقون خسائر بالعتاد والعسكريين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المظليين الروس باستخدام طائرة "لانسيت" هاجموا بنجاح القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون، مما... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T03:58+0000
2023-12-02T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أن "أطقم طائرات الاستطلاع بدون طيار التابعة للمظليين الروس اكتشفت زورقًا مائيًا معاديًا على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، حيث تم تحميل الأفراد لنقلهم إلى الضفة اليسرى للهبوط".وأضافت الدفاع: "دمر المشغلون جميع الأهداف، بما في ذلك العديد من الزوارق المسيرة، وشاحنة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفراد والعتاد للتشكيلات الأوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-موسكو-1083573379.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا

المظليون الروس يلحقون خسائر بالعتاد والعسكريين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

03:58 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 02.12.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورلأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند.
لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المظليين الروس باستخدام طائرة "لانسيت" هاجموا بنجاح القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون، مما أدى إلى تدمير الأفراد والمركبات المائية والمعدات العسكرية للأفراد العسكريين الأوكرانيين.
وذكرت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أن "أطقم طائرات الاستطلاع بدون طيار التابعة للمظليين الروس اكتشفت زورقًا مائيًا معاديًا على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، حيث تم تحميل الأفراد لنقلهم إلى الضفة اليسرى للهبوط".
وأضافت الدفاع: "دمر المشغلون جميع الأهداف، بما في ذلك العديد من الزوارق المسيرة، وشاحنة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفراد والعتاد للتشكيلات الأوكرانية".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو
29 نوفمبر, 05:19 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
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