https://sputnikarabic.ae/20231202/الدفاع-الروسية-المظليون-الروس-يلحقون-خسائر-بالعتاد-والعسكريين-الأوكرانيين-1083674280.html
المظليون الروس يلحقون خسائر بالعتاد والعسكريين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
المظليون الروس يلحقون خسائر بالعتاد والعسكريين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المظليين الروس باستخدام طائرة "لانسيت" هاجموا بنجاح القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون، مما... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T03:58+0000
2023-12-02T03:58+0000
2023-12-02T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أن "أطقم طائرات الاستطلاع بدون طيار التابعة للمظليين الروس اكتشفت زورقًا مائيًا معاديًا على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، حيث تم تحميل الأفراد لنقلهم إلى الضفة اليسرى للهبوط".وأضافت الدفاع: "دمر المشغلون جميع الأهداف، بما في ذلك العديد من الزوارق المسيرة، وشاحنة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفراد والعتاد للتشكيلات الأوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-موسكو-1083573379.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
المظليون الروس يلحقون خسائر بالعتاد والعسكريين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
03:58 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 02.12.2023)
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن المظليين الروس باستخدام طائرة "لانسيت" هاجموا بنجاح القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون، مما أدى إلى تدمير الأفراد والمركبات المائية والمعدات العسكرية للأفراد العسكريين الأوكرانيين.
وذكرت وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أن "أطقم طائرات الاستطلاع بدون طيار التابعة للمظليين الروس اكتشفت زورقًا مائيًا معاديًا على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، حيث تم تحميل الأفراد
لنقلهم إلى الضفة اليسرى للهبوط".
وأضافت الدفاع: "دمر المشغلون جميع الأهداف، بما في ذلك العديد من الزوارق المسيرة، وشاحنة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأفراد والعتاد للتشكيلات الأوكرانية".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.