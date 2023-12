المظليون الروس يلحقون خسائر بالعتاد والعسكريين الأوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation

لأول مرة في التاريخ العالمي، نزل المظليون الروس كجزء من مجموعة على أنظمة المظلات الجديدة من ارتفاع عشرة آلاف متر في ظروف القطب الشمالي. تم الإنزال في أرخبيل فرانتيس جوزيف لاند.