https://sputnikarabic.ae/20231202/القاهرة-تنفي-قصف-إسرائيل-للجانب-المصري-من-معبر-رفح-1083675565.html
القاهرة تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح
القاهرة تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح
نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T07:04+0000
2023-12-02T07:04+0000
2023-12-02T07:17+0000
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وطالب رشوان في بيان رسمي، مساء أمس الجمعة، "الجميع بالالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد".وأشار رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إلى أن مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة. كما أكد رشوان أن القاهرة تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231202/أوستن-الولايات-المتحدة-ستواصل-العمل-مع-مصر-وقطر-لاستعادة-الهدنة-بين-إسرائيل-وحماس-1083674426.html
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طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
القاهرة تنفي قصف إسرائيل للجانب المصري من معبر رفح
07:04 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 07:17 GMT 02.12.2023)
نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.
وطالب رشوان في بيان رسمي، مساء أمس الجمعة، "الجميع بالالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد".
وأشار رئيس هيئة الاستعلامات المصرية إلى أن مصر
تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.
كما أكد رشوان أن القاهرة تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح أمس الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة
ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.