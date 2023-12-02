https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الروسية-تستهدف-مجموعات-أوكرانية-خلال-محاولة-هجوم-بالقرب-من-كليشيفكا-فيديو-1083681558.html
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية خلال محاولة هجوم بالقرب من كليشيفكا... فيديو
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية خلال محاولة هجوم بالقرب من كليشيفكا... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية كانت متجهة إلى مواقع روسية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T10:53+0000
2023-12-02T10:53+0000
2023-12-02T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبينت اللقطات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بشن ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية بدأت بالهجوم على إحدى خطوط الدفاع بالقرب من كليشيفكا، حيث عملت القوات الروسية على تحييدها بضربات مدفعية وصاروخية مباشرة.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010638_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba1c052e6ce08c209d5ad68e7974c5f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية خلال محاولة هجوم بالقرب من كليشيفكا... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية كانت متجهة إلى مواقع روسية.
وبينت اللقطات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بشن ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية بدأت بالهجوم على إحدى خطوط الدفاع بالقرب من كليشيفكا، حيث عملت القوات الروسية على تحييدها بضربات مدفعية وصاروخية مباشرة.
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.