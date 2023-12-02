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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/القوات-الروسية-تستهدف-مجموعات-أوكرانية-خلال-محاولة-هجوم-بالقرب-من-كليشيفكا-فيديو-1083681558.html
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية خلال محاولة هجوم بالقرب من كليشيفكا... فيديو
القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية خلال محاولة هجوم بالقرب من كليشيفكا... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية كانت متجهة إلى مواقع روسية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T10:53+0000
2023-12-02T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبينت اللقطات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بشن ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية بدأت بالهجوم على إحدى خطوط الدفاع بالقرب من كليشيفكا، حيث عملت القوات الروسية على تحييدها بضربات مدفعية وصاروخية مباشرة.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

القوات الروسية تستهدف مجموعات أوكرانية خلال محاولة هجوم بالقرب من كليشيفكا... فيديو

10:53 GMT 02.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصلت وكالة "سبوتنيك"على مقطع فيديو يظهر تنفيذ وحدات من مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية كانت متجهة إلى مواقع روسية.
وبينت اللقطات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية قيام وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بشن ضربات على مجموعة عسكرية أوكرانية بدأت بالهجوم على إحدى خطوط الدفاع بالقرب من كليشيفكا، حيث عملت القوات الروسية على تحييدها بضربات مدفعية وصاروخية مباشرة.
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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