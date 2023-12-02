عربي
https://sputnikarabic.ae/20231202/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-تتهم-أمريكا-بالتغاضي-عن-معاداة-السامية-1083686883.html
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تتهم أمريكا بالتغاضي عن "معاداة السامية"
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تتهم أمريكا بالتغاضي عن "معاداة السامية"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة تتغاضى عن النازية ومعاداة السامية والتعصب العنصري. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T15:03+0000
2023-12-02T15:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/58/1016685887_0:163:2400:1513_1920x0_80_0_0_9e6644a704270ed9b3b72d5b0f69d08f.jpg
وكتب زاخاروفا تعليقا على مظاهرة مؤيدة لنظام كييف في واشنطن على "تلغرم": "في الواقع، أمام حديقة البيت الأبيض، نظم ممثلو هيكل متطرف معروف بمعاداة السامية وكراهية اليهود وأنواع أخرى من التعصب العنصري والكراهية على أسس قومية، رددوا خلالها شعاراتهم النازية".وأضافت: "واليوم ازدهرت هذه الأيديولوجية بدعم ومباركة السلطات الحكومية الأمريكية. (تغاضي السلطات الامريكية عن المظاهرة) هذه ليست حرية التعبير، بل انحراف كامل".وفي وقت سابق، ناشدت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا وكالات إنفاذ القانون في البلاد للمساعدة على الكشف عن ملابسات مظاهر معاداة السامية في كييف العاصمة ومدينة دنيبرو خلال احتفالات عيد "الحانوكا"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للدائرة الدبلوماسية اليوم الاثنين.أفاد تقرير وزارة الخارجية الروسية، حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول، بأن الولايات المتحدة تشهد تزايدا مستمرا في مستوى العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام ومظاهر التمييز الأخرى، واصفا ذلك بالعار على أمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-أوكراني-الولايات-المتحدة-تلمح-إلى-إنهاء-المساعدات-الأمريكية-1083217951.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/58/1016685887_84:0:2317:1675_1920x0_80_0_0_aa587dfbe2bef7cd5f6dfd0adce78dfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تتهم أمريكا بالتغاضي عن "معاداة السامية"

15:03 GMT 02.12.2023
© AP Photo / Chitose Suzukiالعلم الأمريكي
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Chitose Suzuki
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة تتغاضى عن النازية ومعاداة السامية والتعصب العنصري.
وكتب زاخاروفا تعليقا على مظاهرة مؤيدة لنظام كييف في واشنطن على "تلغرم": "في الواقع، أمام حديقة البيت الأبيض، نظم ممثلو هيكل متطرف معروف بمعاداة السامية وكراهية اليهود وأنواع أخرى من التعصب العنصري والكراهية على أسس قومية، رددوا خلالها شعاراتهم النازية".
وأضافت: "واليوم ازدهرت هذه الأيديولوجية بدعم ومباركة السلطات الحكومية الأمريكية. (تغاضي السلطات الامريكية عن المظاهرة) هذه ليست حرية التعبير، بل انحراف كامل".
قتل النازيون الجميع: اليهود والسلاف والغجر وممثلي الآخرين، من وجهة نظر الرايخ الثالث، شعوب "الدرجة الثانية".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
معرض لأسلحة حلف الناتو في معرض غنائم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في حديثة باتريوت في إطار فعاليات المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
إعلام أوكراني: الولايات المتحدة تلمح إلى إنهاء المساعدات الأمريكية
16 نوفمبر, 18:25 GMT
وفي وقت سابق، ناشدت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا وكالات إنفاذ القانون في البلاد للمساعدة على الكشف عن ملابسات مظاهر معاداة السامية في كييف العاصمة ومدينة دنيبرو خلال احتفالات عيد "الحانوكا"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للدائرة الدبلوماسية اليوم الاثنين.
أفاد تقرير وزارة الخارجية الروسية، حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول، بأن الولايات المتحدة تشهد تزايدا مستمرا في مستوى العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام ومظاهر التمييز الأخرى، واصفا ذلك بالعار على أمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة... صور وفيديو10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала