https://sputnikarabic.ae/20231202/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-تتهم-أمريكا-بالتغاضي-عن-معاداة-السامية-1083686883.html
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تتهم أمريكا بالتغاضي عن "معاداة السامية"
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تتهم أمريكا بالتغاضي عن "معاداة السامية"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة تتغاضى عن النازية ومعاداة السامية والتعصب العنصري. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T15:03+0000
2023-12-02T15:03+0000
2023-12-02T15:03+0000
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وكتب زاخاروفا تعليقا على مظاهرة مؤيدة لنظام كييف في واشنطن على "تلغرم": "في الواقع، أمام حديقة البيت الأبيض، نظم ممثلو هيكل متطرف معروف بمعاداة السامية وكراهية اليهود وأنواع أخرى من التعصب العنصري والكراهية على أسس قومية، رددوا خلالها شعاراتهم النازية".وأضافت: "واليوم ازدهرت هذه الأيديولوجية بدعم ومباركة السلطات الحكومية الأمريكية. (تغاضي السلطات الامريكية عن المظاهرة) هذه ليست حرية التعبير، بل انحراف كامل".وفي وقت سابق، ناشدت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا وكالات إنفاذ القانون في البلاد للمساعدة على الكشف عن ملابسات مظاهر معاداة السامية في كييف العاصمة ومدينة دنيبرو خلال احتفالات عيد "الحانوكا"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للدائرة الدبلوماسية اليوم الاثنين.أفاد تقرير وزارة الخارجية الروسية، حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول، بأن الولايات المتحدة تشهد تزايدا مستمرا في مستوى العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام ومظاهر التمييز الأخرى، واصفا ذلك بالعار على أمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-أوكراني-الولايات-المتحدة-تلمح-إلى-إنهاء-المساعدات-الأمريكية-1083217951.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
المتحدثة باسم الخارجية الروسية تتهم أمريكا بالتغاضي عن "معاداة السامية"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة تتغاضى عن النازية ومعاداة السامية والتعصب العنصري.
وكتب زاخاروفا تعليقا على مظاهرة مؤيدة لنظام كييف في واشنطن على "تلغرم": "في الواقع، أمام حديقة البيت الأبيض، نظم ممثلو هيكل متطرف معروف بمعاداة السامية وكراهية اليهود وأنواع أخرى من التعصب العنصري والكراهية على أسس قومية، رددوا خلالها شعاراتهم النازية".
وأضافت: "واليوم ازدهرت هذه الأيديولوجية بدعم ومباركة السلطات الحكومية الأمريكية. (تغاضي السلطات الامريكية عن المظاهرة) هذه ليست حرية التعبير، بل انحراف كامل".
قتل النازيون الجميع: اليهود والسلاف والغجر وممثلي الآخرين، من وجهة نظر الرايخ الثالث، شعوب "الدرجة الثانية".
ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
وفي وقت سابق، ناشدت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا وكالات إنفاذ القانون في البلاد للمساعدة على الكشف عن ملابسات مظاهر معاداة السامية في كييف العاصمة ومدينة دنيبرو خلال احتفالات عيد "الحانوكا"، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للدائرة الدبلوماسية اليوم الاثنين.
أفاد تقرير وزارة الخارجية الروسية، حول حالة حقوق الإنسان في بعض الدول، بأن الولايات المتحدة تشهد تزايدا مستمرا في مستوى العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام ومظاهر التمييز الأخرى، واصفا ذلك بالعار على أمريكا.