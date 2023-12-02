تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة

شهد قطاع غزة يوما داميا، بعد انتهاء الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقت، حسب روايتها.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 178 شخصا ووقوع 589 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء القصف الإسرائيلي أمس الجمعة.
وأشارت وكالة "وفا" إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف غزة برا وبحرا وجوا، تركز قصف على مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من القتلى والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.