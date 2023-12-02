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https://sputnikarabic.ae/20231202/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-يوم-دام-على-غزة-بعد-انتهاء-الهدنة-1083673534.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة
شهد قطاع غزة يوما داميا، بعد انتهاء الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)،... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T00:22+0000
2023-12-02T00:22+0000
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
امرأة تحمل جثة طفلتها التي قُتلت في غارة إسرائيلية على رفح بجنوب قطاع غزة، في باحة مستشفى النجار في 1 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة

00:22 GMT 02.12.2023
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شهد قطاع غزة يوما داميا، بعد انتهاء الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحركات المقاومة الفلسطينية بعد 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة (8:00 بتوقيت موسكو)، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقت، حسب روايتها.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 178 شخصا ووقوع 589 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء القصف الإسرائيلي أمس الجمعة.
وأشارت وكالة "وفا" إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف غزة برا وبحرا وجوا، تركز قصف على مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع مزيد من القتلى والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة وتبادل الأسرى29 نوفمبر, 22:15 GMT
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