https://sputnikarabic.ae/20231202/حزب-الله-يستهدف-تجمعات-لجنود-الجيش-الإسرائيلي-وعددا-من-مواقعه-1083687907.html

"حزب الله" يستهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وعددا من مواقعه

"حزب الله" يستهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وعددا من مواقعه

أعلن حزب الله اللبناني في عدة بيانات، اليوم السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، وعدد من مواقع تمركزه قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T15:20+0000

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وقال حزب الله في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية )حزب الله) استهدفوا، عند الساعة 3:00 من عصر يوم السبت قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة". ‏وتابع: "عند الساعة 03:00 استهدفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة ‏مباشرة. وعند الساعة 02:35 من بعد ظهر اليوم، قصفوا موقع جل ‏العلام الإسرائيلي".وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقة الرويسات وحامول، شرقي بلدة الناقورة جنوبي لبنان.وكان "حزب الله" أعلن، أمس الجمعة، استهداف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏جل العلام، بالأسلحة المناسبة؛ بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي.وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، مساء أمس الجمعة، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامناً مع الهدنة في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231202/حزب-الله-يعلن-استهداف-عدد-من-المواقع-الإسرائيلية-على-الحدود-اللبنانية-1083683707.html

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أخبار حزب الله, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم