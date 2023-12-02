https://sputnikarabic.ae/20231202/خبير-قرار-روسيا-إرسال-الحبوب-مجانا-لدول-أفريقية-يؤكد-عمق-علاقاتها-مع-القارة-السمراء-1083689130.html
خبير: قرار روسيا إرسال الحبوب مجانا لدول أفريقية يؤكد عمق علاقاتها مع القارة السمراء
خبير: قرار روسيا إرسال الحبوب مجانا لدول أفريقية يؤكد عمق علاقاتها مع القارة السمراء
قال الخبير الاقتصادي محمد موسى، إن إرسال روسيا مساعدات إلى الصومال، ينسجم مع توجيهات القيادة الروسية في تزويد الدول الفقيرة بالحبوب مجانا، لا سيما الدول... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T15:37+0000
2023-12-02T15:37+0000
2023-12-02T15:37+0000
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واعتبر موسى أن إرسال سفينة تحمل 25 ألف طن من القمح يؤكد عمق العلاقات بين أفريقيا وروسيا، التي تتجدد وتتعمق ضمن مسار تطويرها، بعدما جرى في اتفاقية الحبوب والعقوبات الغربية على روسيا وإعلان موسكو أنها سترسل مئتي ألف طن إلى دول في أفريقيا.وفي حديثه، مع راديو "سبوتنيك"، توقع موسى أن تقوم روسيا بإرسال مزيد من الحبوب إلى دول أفريقية، وذلك لسد العجز الغذائي وفجوة الجوع، وهو ما يثبت أن روسيا ليست الطرف الذي عطل صفقة الحبوب، والتوزيع العادل لكميات الحبوب.وذكر محمد موسى أن هناك دورا أمميا وتركيا مٌلِحا لرسم مسارات جديدة تعيد اتفاقية الحبوب مجددا، وهذا يجعل الدور التركي مضاعفا نظرا لعلاقاتها مع موسكو التي تهدف إلى تحجيم أزمة الغذاء.ولفت موسى إلى أن العلاقات الروسية الإفريقية عنوانها "العلاقات الاقتصادية والسياسية المتبادلة"، خاصة مع تقبل الأفارقة للدور الروسي في المنطقة وعمق العلاقات معها، لافتا إلى أن أحد أبرز تجلياتها هي السفن المحملة بالحبوب والتي وصلت إلى بلاد أفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230922/روسيا-ترسل-شحنة-مجانية-من-دقيق-القمح-إلى-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1081282365.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: قرار روسيا إرسال الحبوب مجانا لدول أفريقية يؤكد عمق علاقاتها مع القارة السمراء
حصري
قال الخبير الاقتصادي محمد موسى، إن إرسال روسيا مساعدات إلى الصومال، ينسجم مع توجيهات القيادة الروسية في تزويد الدول الفقيرة بالحبوب مجانا، لا سيما الدول الأفريقية ضمن الشراكة الاستراتيجية مع القارة، والتي تجلت في القمة الروسية الأفريقية الأخيرة.
واعتبر موسى أن إرسال سفينة
تحمل 25 ألف طن من القمح يؤكد عمق العلاقات بين أفريقيا وروسيا، التي تتجدد وتتعمق ضمن مسار تطويرها، بعدما جرى في اتفاقية الحبوب والعقوبات الغربية على روسيا وإعلان موسكو أنها سترسل مئتي ألف طن إلى دول في أفريقيا.
وفي حديثه، مع راديو "سبوتنيك
"، توقع موسى أن تقوم روسيا بإرسال مزيد من الحبوب إلى دول أفريقية، وذلك لسد العجز الغذائي وفجوة الجوع، وهو ما يثبت أن روسيا ليست الطرف الذي عطل صفقة الحبوب، والتوزيع العادل لكميات الحبوب.
وذكر محمد موسى أن هناك دورا أمميا وتركيا مٌلِحا لرسم مسارات جديدة تعيد اتفاقية الحبوب مجددا، وهذا يجعل الدور التركي مضاعفا نظرا لعلاقاتها مع موسكو التي تهدف إلى تحجيم أزمة الغذاء.
ولفت موسى إلى أن العلاقات الروسية الإفريقية عنوانها "العلاقات الاقتصادية
والسياسية المتبادلة"، خاصة مع تقبل الأفارقة للدور الروسي في المنطقة وعمق العلاقات معها، لافتا إلى أن أحد أبرز تجلياتها هي السفن المحملة بالحبوب والتي وصلت إلى بلاد أفريقية.