عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231202/خبير-يتحدث-عن-فوائد-اللوز-غير-المتوقعة--1083675094.html
خبير يتحدث عن فوائد اللوز غير المتوقعة
خبير يتحدث عن فوائد اللوز غير المتوقعة
كشف عالم الأحياء، ألكسندر سوزيكين، عن الفوائد التي يمكن أن يحققها تناول حفنة من اللوز كل يوم. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T06:35+0000
2023-12-02T06:52+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082403967_0:995:2048:2147_1920x0_80_0_0_cb2b22d5e7359acea0693fd68563ea63.jpg
وأشار الخبير سوزيكين خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه في حالة عدم وجود أي موانع وعواقب من تناول اللوز، فيمكن إضافة 10 إلى 16 حبة لوز إلى نظامك الغذائي اليومي.وقال إنه بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها اللوز يساعد على منع تراكم الكوليسترول في الدم ويعمل على خفض ضغط الدم.ولفت الخبير إلى أن اللوز له أيضا تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، لاحتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم، مشيرا إلى أن هذا النوع من المكسرات مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول اللوز يعمل كإجراء وقائي ضد فقر الدم.
https://sputnikarabic.ae/20220402/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-حليب-اللوز-وارتفاع-السكر-في-الدم-1060778846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082403967_0:803:2048:2339_1920x0_80_0_0_b62fb2c37d127cdc108a5f9eeed4c5bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

خبير يتحدث عن فوائد اللوز غير المتوقعة

06:35 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 02.12.2023)
© Photo / unsplash/Steven Cordesاللوز يساعد في تخفيف الوزن
اللوز يساعد في تخفيف الوزن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Photo / unsplash/Steven Cordes
تابعنا عبر
كشف عالم الأحياء، ألكسندر سوزيكين، عن الفوائد التي يمكن أن يحققها تناول حفنة من اللوز كل يوم.
وأشار الخبير سوزيكين خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه في حالة عدم وجود أي موانع وعواقب من تناول اللوز، فيمكن إضافة 10 إلى 16 حبة لوز إلى نظامك الغذائي اليومي.
وقال إنه بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها اللوز يساعد على منع تراكم الكوليسترول في الدم ويعمل على خفض ضغط الدم.
حليب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
مجتمع
دراسة تكشف العلاقة بين حليب اللوز وارتفاع السكر في الدم
2 أبريل 2022, 15:34 GMT

وأضاف أن "اللوز مصدر للأحماض الأمينية الأساسية، والبروتين، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (أوميغا 3)، والألياف، والفيتامينات E، B2، B7، B9، B12، وغيرها مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، الكروم، المنغنيز، المغنيسيوم، النحاس، الفوسفور".

ولفت الخبير إلى أن اللوز له أيضا تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، لاحتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم، مشيرا إلى أن هذا النوع من المكسرات مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول اللوز يعمل كإجراء وقائي ضد فقر الدم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة... صور وفيديو06:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала