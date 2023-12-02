https://sputnikarabic.ae/20231202/خبير-يتحدث-عن-فوائد-اللوز-غير-المتوقعة--1083675094.html
خبير يتحدث عن فوائد اللوز غير المتوقعة
خبير يتحدث عن فوائد اللوز غير المتوقعة
كشف عالم الأحياء، ألكسندر سوزيكين، عن الفوائد التي يمكن أن يحققها تناول حفنة من اللوز كل يوم. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T06:35+0000
2023-12-02T06:35+0000
2023-12-02T06:52+0000
مجتمع
علوم
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وأشار الخبير سوزيكين خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه في حالة عدم وجود أي موانع وعواقب من تناول اللوز، فيمكن إضافة 10 إلى 16 حبة لوز إلى نظامك الغذائي اليومي.وقال إنه بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها اللوز يساعد على منع تراكم الكوليسترول في الدم ويعمل على خفض ضغط الدم.ولفت الخبير إلى أن اللوز له أيضا تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، لاحتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم، مشيرا إلى أن هذا النوع من المكسرات مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول اللوز يعمل كإجراء وقائي ضد فقر الدم.
https://sputnikarabic.ae/20220402/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-حليب-اللوز-وارتفاع-السكر-في-الدم-1060778846.html
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علوم
خبير يتحدث عن فوائد اللوز غير المتوقعة
06:35 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 02.12.2023)
كشف عالم الأحياء، ألكسندر سوزيكين، عن الفوائد التي يمكن أن يحققها تناول حفنة من اللوز كل يوم.
وأشار الخبير سوزيكين خلال حديثه مع وكالة "سبوتنيك" إلى أنه في حالة عدم وجود أي موانع وعواقب من تناول اللوز، فيمكن إضافة 10 إلى 16 حبة لوز إلى نظامك الغذائي اليومي.
وقال إنه بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها اللوز يساعد على منع تراكم الكوليسترول في الدم ويعمل على خفض ضغط الدم.
وأضاف أن "اللوز مصدر للأحماض الأمينية الأساسية، والبروتين، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (أوميغا 3)، والألياف، والفيتامينات E، B2، B7، B9، B12، وغيرها مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، الكروم، المنغنيز، المغنيسيوم، النحاس، الفوسفور".
ولفت الخبير إلى أن اللوز له أيضا تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم، لاحتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم، مشيرا إلى أن هذا النوع من المكسرات مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول اللوز يعمل كإجراء وقائي ضد فقر الدم.