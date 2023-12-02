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https://sputnikarabic.ae/20231202/رئيس-الأركان-الإيراني-ليس-لدينا-أي-مشكلات-أمنية-مع-العراق-1083695148.html
رئيس الأركان الإيراني: ليس لدينا أي مشكلات أمنية مع العراق
رئيس الأركان الإيراني: ليس لدينا أي مشكلات أمنية مع العراق
قال رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن الهدف من زيارته للعراق هو بحث مجالات تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T20:37+0000
2023-12-02T20:37+0000
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ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن اللواء باقري، فور وصوله إلى العاصمة العراقية، بغداد، في رحلة تستغرق يومين إلى العراق، تشديده على أنه ليس لدى إيران أي مشكلات مع العراق على الصعيد الأمني.وأوضح اللواء باقري أن "العراق بلد صديق وجار لنا ونحن نسير على طريق تطوير التعاون العسكري"، مضيفا أنه "في الوقت الحاضر يدرس عدد كبير من طلاب الجيش العراقي في جامعات قواتنا المسلحة، وفي المقابل هناك احتمالية لتواجد طلاب القوات المسلحة الإيرانية في العراق".وذكر رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، أنه سيكون لدى الجانبين، العراقي والإيراني، اتصالات عملياتية وتعليمية مختلفة، مشيرا إلى أنه خلال زيارته الجارية إلى بغداد، سيناقش هذه المجالات مع قيادة العمليات المشتركة العراقية والمسؤولين العراقيين الآخرين.وفي سياق متصل، نفت الخارجية الإيرانية، مجددا، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، الاتهامات الأمريكية لها بالضلوع في هجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق، مؤكدة أن هذه الاتهامات مرفوضة تماماً.وقال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث أوضاع الشرق الأوسط وسوريا، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تضطلع أبداً في أي إجراء أو هجوم على القوات العسكرية الأمريكية في سوريا أو أماكن أخرى"، مؤكدا أن إيران ملتزمة بتعهداتها تجاه الرقي بالسلام والأمن في المنطقة.كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".وفي سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي العراقي، مقتل 8 من عناصره وإصابة 4 آخرين، جراء الغارات الأمريكية على جنوب غربي العاصمة بغداد، في وقت تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231129/إيران-لم-نضطلع-أبدا-بأي-إجراء-أو-هجوم-على-القوات-الأمريكية-في-سوريا-والعراق-1083574770.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة

رئيس الأركان الإيراني: ليس لدينا أي مشكلات أمنية مع العراق

20:37 GMT 02.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم السبت، إن الهدف من زيارته للعراق هو بحث مجالات تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين الجارين.
ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، عن اللواء باقري، فور وصوله إلى العاصمة العراقية، بغداد، في رحلة تستغرق يومين إلى العراق، تشديده على أنه ليس لدى إيران أي مشكلات مع العراق على الصعيد الأمني.
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وأوضح اللواء باقري أن "العراق بلد صديق وجار لنا ونحن نسير على طريق تطوير التعاون العسكري"، مضيفا أنه "في الوقت الحاضر يدرس عدد كبير من طلاب الجيش العراقي في جامعات قواتنا المسلحة، وفي المقابل هناك احتمالية لتواجد طلاب القوات المسلحة الإيرانية في العراق".
وذكر رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، أنه سيكون لدى الجانبين، العراقي والإيراني، اتصالات عملياتية وتعليمية مختلفة، مشيرا إلى أنه خلال زيارته الجارية إلى بغداد، سيناقش هذه المجالات مع قيادة العمليات المشتركة العراقية والمسؤولين العراقيين الآخرين.
وأضاف اللواء محمد باقري أنه سيتم وضع الأساس للتطوير الجيد للعلاقات الثنائية في تلك الزيارة.
وفي سياق متصل، نفت الخارجية الإيرانية، مجددا، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، الاتهامات الأمريكية لها بالضلوع في هجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق، مؤكدة أن هذه الاتهامات مرفوضة تماماً.
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وقال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث أوضاع الشرق الأوسط وسوريا، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تضطلع أبداً في أي إجراء أو هجوم على القوات العسكرية الأمريكية في سوريا أو أماكن أخرى"، مؤكدا أن إيران ملتزمة بتعهداتها تجاه الرقي بالسلام والأمن في المنطقة.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأمريكية في العراق وسوريا، تعرضت لـ66 هجوما، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى إصابة 62 شخصا".
وفي سياق متصل، أعلن الحشد الشعبي العراقي، مقتل 8 من عناصره وإصابة 4 آخرين، جراء الغارات الأمريكية على جنوب غربي العاصمة بغداد، في وقت تتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لهجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.
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