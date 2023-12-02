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https://sputnikarabic.ae/20231202/رئيس-الجالية-المصرية-في-باريس-لـسبوتنيك-إقبال-كبير-على-صناديق-الاقتراع-لانتخاب-الرئيس-القادم-1083690918.html
رئيس الجالية المصرية في باريس لـ"سبوتنيك": إقبال كبير على صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس القادم
رئيس الجالية المصرية في باريس لـ"سبوتنيك": إقبال كبير على صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس القادم
قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، إن هناك إقبالا كبيرًا ومشاركة إيجابية من المغتربين المصريين الذين حرصوا على التواجد أمام صناديق الاقتراع بكثافة... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T16:26+0000
2023-12-02T16:26+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن السفارة المصرية في باريس ورغم صعوبة الطقس، والجو البارد، شهدت إقبالا كبيرًا من المصريين.وأوضح أن وفدًا مصريًا من باريس كان في استقبال المصريين أمام السفارة المصرية، ضم عددًا من الأقباط بقيادة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، والأمين العام لرابطة الجالية المصرية بباريس عبد الرحيم الخولي ورئيس المركز الثقافي المصري الفرنسي بباريس رجب النويهي.وأضاف أنه كذلك كان هناك كل من أيمن حبيب ومحمد الحفناوى من الجالية المصرية وعدد كبير من أبناء الجالية، وجيهان جادو ومنى إبراهيم ممثلات عن المرأة المصرية بفرنسا وعدد كبير من الشباب.وفتحت أمس الجمعة، 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج.ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20231202/مدير-بيت-العائلة-المصرية-في-لندن-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-سير-الانتخابات-المصرية-بالخارج-1083689568.html
https://sputnikarabic.ae/20231202/رئيس-الوطنية-للمصريين-بالخارج-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-سير-اقتراع-الجالية-المصرية-في-فرنسا-1083687001.html
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الأخبار, حصري, العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الأخبار, حصري, العالم العربي, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجالية المصرية في باريس لـ"سبوتنيك": إقبال كبير على صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس القادم

16:26 GMT 02.12.2023
© AFP 2023 / Khaled Desoukiحملة الانتخابات الرئاسية المصرية - لافتات تحمل صور الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وعلم مصر، 2 أكتوبر 2023
حملة الانتخابات الرئاسية المصرية - لافتات تحمل صور الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي وعلم مصر، 2 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023 / Khaled Desouki
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حصري
قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، إن هناك إقبالا كبيرًا ومشاركة إيجابية من المغتربين المصريين الذين حرصوا على التواجد أمام صناديق الاقتراع بكثافة لانتخاب الرئيس القادم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن السفارة المصرية في باريس ورغم صعوبة الطقس، والجو البارد، شهدت إقبالا كبيرًا من المصريين.
بيت العائلة المصرية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
مدير "بيت العائلة المصرية" في لندن يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل سير الانتخابات المصرية بالخارج
15:47 GMT
وأوضح أن وفدًا مصريًا من باريس كان في استقبال المصريين أمام السفارة المصرية، ضم عددًا من الأقباط بقيادة الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، والأمين العام لرابطة الجالية المصرية بباريس عبد الرحيم الخولي ورئيس المركز الثقافي المصري الفرنسي بباريس رجب النويهي.
وأضاف أنه كذلك كان هناك كل من أيمن حبيب ومحمد الحفناوى من الجالية المصرية وعدد كبير من أبناء الجالية، وجيهان جادو ومنى إبراهيم ممثلات عن المرأة المصرية بفرنسا وعدد كبير من الشباب.
وفتحت أمس الجمعة، 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج.
الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
رئيس "الوطنية للمصريين بالخارج" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل سير اقتراع الجالية المصرية في فرنسا
15:10 GMT
ويخوض 3 مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تقدم بأوراق ترشيحه في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1.1 مليون توكيل من الشعب.
والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.
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