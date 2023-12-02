https://sputnikarabic.ae/20231202/رئيس-الوزراء-العراقي-لبلينكن-القصف-الأمريكي-على-جرف-النصر-يمثل-تجاوزا-على-سيادة-البلاد-1083676776.html

السوداني لبلينكن: القصف الأمريكي على "جرف النصر" يمثل تجاوزا على سيادة البلاد

السوداني لبلينكن: القصف الأمريكي على "جرف النصر" يمثل تجاوزا على سيادة البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، رفضه أي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية،... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T07:56+0000

2023-12-02T07:56+0000

2023-12-02T07:57+0000

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وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على منصة "إكس": "رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، السيد أنتوني بلينكن".وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مقتل أحد عناصره متأثرا بإصابته، جراء القصف الأمريكي على "جرف النصر" جنوب غربي العاصمة بغداد، ليرتفع عدد قتلاه إلى تسعة.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان له، إن الحكومة العراقية "تتعامل مع التصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين، على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية، التي نلتزم تحت كل الظروف، بصيانتها وحفظها والدفاع عنها، وفقاً للواجبات الدستورية والقانونية للحكومة".وأدان العوادي بشدة هجوم "جُرف النصر"، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكا واضحا للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر.وأكد أن الحكومة العراقية هي المعنية حصرا بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين، وهو حق حصري لها، ولا يحق لأية جهة خارجية أداء هذا الدور نيابة عنها، مشددا على أنه "أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية، والقانون الدولي".وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق إلى هجمات متكررة، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ وذلك في ظل الدعم العسكري والدبلوماسي، الذي تقدمه واشنطن إلى إسرائيل.

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