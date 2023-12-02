https://sputnikarabic.ae/20231202/رئيس-الوطنية-للمصريين-بالخارج-يوضح-لـسبوتنيك-تفاصيل-سير-اقتراع-الجالية-المصرية-في-فرنسا-1083687001.html

رئيس "الوطنية للمصريين بالخارج" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل سير اقتراع الجالية المصرية في فرنسا

رئيس "الوطنية للمصريين بالخارج" يوضح لـ"سبوتنيك" تفاصيل سير اقتراع الجالية المصرية في فرنسا

قال عمر حشيش، رئيس الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج، إن اليوم الثاني من الانتخابات في الخارج شهد إقبالا كبيرا مقارنة باليوم الأول. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T15:10+0000

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ولفت حشيش، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن يوم الجمعة الذي وافق اليوم الأول من فترة الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية بالخارج، في فرنسا هو يوم عمل، في حين أن اليوم الثاني "السبت" وهو يوم عطلة، شهد إقبالا كبيرا من الناخبين المصريين في العاصمة باريس وضواحيها، وكذلك في القنصلية الواقعة في مارسيليا بالجنوب الفرنسي.وأوضح حشيش أن الجالية المصرية في فرنسا ساهمت بقدر كبير في تسهيل نقل المواطنين من وإلى أماكن الاقتراع، فيما قدمت السفارة المصرية هناك كافة التسهيلات من خلال الرد الفوري على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالإدلاء بالأصوات والأوراق الثبوتية.وتابع: "هناك اهتمام كبير من قبل المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، والمصريين في الخارج، وأن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قدمت شرحا تفصيليا للعملية الانتخابية وكافة الإجراءات في الأيام التي سبقت الانتخابات".وأشاد رئيس الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج، بالتسهيلات المقدمة من جانب الجهات المعنية داخل اللجان الانتخابية في الخارج، مشيرا إلى أن عدد الجالية المصرية في فرنسا يقارب من نصف مليون مواطن، وهي أقل عددا من الجاليات المصرية في العديد من الدول العربية.وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي يتضمن قيام الناخب بإثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.وحول بطاقة الرقم القومي غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر، بحسب قانون الانتخابات الذي ينص على أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عاما.وحول من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.وحال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر في أثناء الانتخابات، التي تجري لاحقا داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

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