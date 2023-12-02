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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/رئيس-جمهورية-القرم-ننتظر-إحضار-زيلينسكي-إلى-هنا-كأسير-1083674933.html
رئيس جمهورية القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"
رئيس جمهورية القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"
قال رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يكذب مدعيا أن شبه جزيرة القرم تنتظر إعادتها إلى أوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T05:57+0000
2023-12-02T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف أكسينوف خلال مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "جمهورية القرم تنتظر إحضار زيلينسكي كأسير إلى هنا ونقله وعرضه"، مؤكدا أن تصريحات زيلينسكي "هذه كلها شعبوية وأكاذيب". وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أنه لا يوجد شيء يهدد سكان القرم وضيوفها اليوم، حيث تم تشكيل قوات للدفاع عن القرم، وفي وقت قصير يمكن مضاعفة المجموعة الموجودة.وأكد أن قوات الدفاع عن جمهورية القرم تشارك في التدريبات، بما في ذلك التدريب على المهام القتالية.وتابع أكسينوف بالقول: "نحن متماسكون، ووحدة إنفاذ القانون قوية للغاية بشكل عام، النظام بأكمله الذي تم بناؤه، بما في ذلك الدفاع الجوي، يسمح لنا بالشعور بالثقة".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في حديثه مع الطلاب في مدينة نيكولاييف، إن شبه جزيرة القرم تتطلع إلى العودة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-أمريكي-روسيا-ستحرر-مناطق-جديدة-لتأمين-دونباس-والقرم-1083309513.html
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روسيا

رئيس جمهورية القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"

05:57 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 06:10 GMT 02.12.2023)
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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قال رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يكذب مدعيا أن شبه جزيرة القرم تنتظر إعادتها إلى أوكرانيا.
وأضاف أكسينوف خلال مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "جمهورية القرم تنتظر إحضار زيلينسكي كأسير إلى هنا ونقله وعرضه"، مؤكدا أن تصريحات زيلينسكي "هذه كلها شعبوية وأكاذيب".
وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أنه لا يوجد شيء يهدد سكان القرم وضيوفها اليوم، حيث تم تشكيل قوات للدفاع عن القرم، وفي وقت قصير يمكن مضاعفة المجموعة الموجودة.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: روسيا ستحرر مناطق جديدة لتأمين دونباس والقرم
20 نوفمبر, 08:32 GMT
وأكد أن قوات الدفاع عن جمهورية القرم تشارك في التدريبات، بما في ذلك التدريب على المهام القتالية.
وتابع أكسينوف بالقول: "نحن متماسكون، ووحدة إنفاذ القانون قوية للغاية بشكل عام، النظام بأكمله الذي تم بناؤه، بما في ذلك الدفاع الجوي، يسمح لنا بالشعور بالثقة".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في حديثه مع الطلاب في مدينة نيكولاييف، إن شبه جزيرة القرم تتطلع إلى العودة إلى أوكرانيا.
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