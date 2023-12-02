https://sputnikarabic.ae/20231202/رئيس-جمهورية-القرم-ننتظر-إحضار-زيلينسكي-إلى-هنا-كأسير-1083674933.html
رئيس جمهورية القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"
رئيس جمهورية القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"
قال رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يكذب مدعيا أن شبه جزيرة القرم تنتظر إعادتها إلى أوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T05:57+0000
2023-12-02T05:57+0000
2023-12-02T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف أكسينوف خلال مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "جمهورية القرم تنتظر إحضار زيلينسكي كأسير إلى هنا ونقله وعرضه"، مؤكدا أن تصريحات زيلينسكي "هذه كلها شعبوية وأكاذيب". وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أنه لا يوجد شيء يهدد سكان القرم وضيوفها اليوم، حيث تم تشكيل قوات للدفاع عن القرم، وفي وقت قصير يمكن مضاعفة المجموعة الموجودة.وأكد أن قوات الدفاع عن جمهورية القرم تشارك في التدريبات، بما في ذلك التدريب على المهام القتالية.وتابع أكسينوف بالقول: "نحن متماسكون، ووحدة إنفاذ القانون قوية للغاية بشكل عام، النظام بأكمله الذي تم بناؤه، بما في ذلك الدفاع الجوي، يسمح لنا بالشعور بالثقة".وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في حديثه مع الطلاب في مدينة نيكولاييف، إن شبه جزيرة القرم تتطلع إلى العودة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231120/إعلام-أمريكي-روسيا-ستحرر-مناطق-جديدة-لتأمين-دونباس-والقرم-1083309513.html
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روسيا
رئيس جمهورية القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"
05:57 GMT 02.12.2023 (تم التحديث: 06:10 GMT 02.12.2023)
قال رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يكذب مدعيا أن شبه جزيرة القرم تنتظر إعادتها إلى أوكرانيا.
وأضاف أكسينوف خلال مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك": "جمهورية القرم تنتظر إحضار زيلينسكي كأسير إلى هنا ونقله وعرضه"، مؤكدا أن تصريحات زيلينسكي "هذه كلها شعبوية وأكاذيب".
وأشار رئيس جمهورية القرم إلى أنه لا يوجد شيء يهدد سكان القرم وضيوفها اليوم، حيث تم تشكيل قوات للدفاع عن القرم، وفي وقت قصير يمكن مضاعفة المجموعة الموجودة.
وأكد أن قوات الدفاع عن جمهورية القرم تشارك في التدريبات، بما في ذلك التدريب على المهام القتالية.
وتابع أكسينوف بالقول: "نحن متماسكون، ووحدة إنفاذ القانون قوية للغاية بشكل عام، النظام بأكمله الذي تم بناؤه، بما في ذلك الدفاع الجوي، يسمح لنا بالشعور بالثقة".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، في حديثه مع الطلاب في مدينة نيكولاييف، إن شبه جزيرة القرم تتطلع إلى العودة إلى أوكرانيا.