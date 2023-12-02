https://sputnikarabic.ae/20231202/ستولتنبرغ-لا-يمكن-للدول-الأوروبية-تحقيق-احتياجات-أوكرانيا-على-حساب-مصالحها-1083685753.html
ستولتنبرغ: لا يمكن للدول الأوروبية تحقيق احتياجات أوكرانيا على حساب مصالحها
ستولتنبرغ: لا يمكن للدول الأوروبية تحقيق احتياجات أوكرانيا على حساب مصالحها
صرّح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن الدول الأوروبية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات أوكرانيا. 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T14:20+0000
2023-12-02T14:20+0000
2023-12-02T14:20+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276052_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_9b53ef4230f690ce83ddd8874fbe1de3.jpg
وأوضح ستولتنبرغ، في مقابلة على قناة ألمانية: "الحالة التي نحن فيها لا تسمح لنا بالعمل معا بشكل وثيق كما يجب، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".واتفق وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي، في وقت سابق، على توريد مليون قطعة ذخيرة إلى أوكرانيا بحلول مارس/ آذار 2024.وصرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن دول الاتحاد الأوروبي تمكنت حتى الآن من نقل 300 ألف قذيفة فقط إلى القوات المسلحة الأوكرانية.واعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده لنظام كييف في الوقت المحدد.
https://sputnikarabic.ae/20231202/مجلس-الأمن-الروسي-أمريكا-وجراؤها-المخلصون-مستمرون-بتسميم-الحياة-على-الأرض-1083684514.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276052_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b67cb12af741746d2f31aa8299a456c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم
الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم
ستولتنبرغ: لا يمكن للدول الأوروبية تحقيق احتياجات أوكرانيا على حساب مصالحها
صرّح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن الدول الأوروبية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات أوكرانيا.
وأوضح ستولتنبرغ، في مقابلة على قناة ألمانية: "الحالة التي نحن فيها لا تسمح لنا بالعمل معا بشكل وثيق كما يجب، وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف ويجعل من الصعب توسيع الإنتاج".
وطالب ستولتنبرغ بإيجاد حل لمشكلة تشتت صناعة الدفاع الأوروبية، مشيرا إلى وجود نقص حاد في القذائف بالجيش الأوكراني: "يوجد قحط في القذائف لدى القوات الأوكرانية".
واتفق وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي، في وقت سابق، على توريد مليون قطعة ذخيرة إلى أوكرانيا بحلول مارس/ آذار 2024.
وصرح مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن دول الاتحاد الأوروبي
تمكنت حتى الآن من نقل 300 ألف قذيفة فقط إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
واعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده لنظام كييف في الوقت المحدد.