https://sputnikarabic.ae/20231202/ضابط-مخابرات-أمريكي-تصريحات-ستولتنبرغ-حول-انضمام-أوكرانيا-للناتو-محض-هراء--1083683334.html

ضابط مخابرات أمريكي: تصريحات ستولتنبرغ حول انضمام أوكرانيا للناتو "محض هراء"

ضابط مخابرات أمريكي: تصريحات ستولتنبرغ حول انضمام أوكرانيا للناتو "محض هراء"

أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى... 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T12:52+0000

2023-12-02T12:52+0000

2023-12-02T12:52+0000

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "جيجينبول" على "يوتيوب": "أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي. يمكن لستولتبنرغ أن يأتي بأي جنون. لكن روسيا لن تسمح بحدوث ذلك".ووفقا له، فإن أوكرانيا غير قادرة اقتصاديا وعسكريا على أن تكون عضوا في الحلف. وأشار ريتر إلى أن الشيء الوحيد الذي فهمه ستولتنبرغ هو أن صناعة الدفاع الروسية قوية للغاية.وأضاف: "على عكس التحالف الذي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه أوكرانيا، فإن العمل الممتاز للمجمع الصناعي العسكري الروسي يسهم في الانتصار على أوكرانيا".وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة احتجاج إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20231202/الناتو-يكشف-عن-أمر-صعب-بشأن-أوكرانيا-1083681383.html

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