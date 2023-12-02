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https://sputnikarabic.ae/20231202/قصف-إسرائيلي-على-مناطق-في-القطاع-الأوسط-وأطراف-بلدتي-عيتا-الشعب-ورامية-جنوبي-لبنان-1083677961.html
قصف إسرائيلي على مناطق في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان
قصف إسرائيلي على مناطق في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان
ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن مناطق في القطاع الأوسط، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في جنوب لبنان، تعرضت إلى قصف إسرائيلي؛ كما حلق الطيران الحربي... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T08:40+0000
2023-12-02T08:40+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "تعرض عدد من الأودية في القطاع الأوسط، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم، للقصف المعادي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق، تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي".وأضافت: "الطيران الحربي المعادي حلق فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض، خارقا جدار الصوت؛ كما سمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت، صفارات الإنذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة [إسرائيل]".وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، بعد توقف لمدة 7 أيام، في موازاة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.
https://sputnikarabic.ae/20231201/اليونيفيل-لـسبوتنيك-القرار-1701-سار-وأولوياتنا-منع-التصعيد-في-جنوب-لبنان-1083671596.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي على مناطق في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية جنوبي لبنان

08:40 GMT 02.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAYالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© Sputnik . ABDUL KADER AL BAY
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن مناطق في القطاع الأوسط، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في جنوب لبنان، تعرضت إلى قصف إسرائيلي؛ كما حلق الطيران الحربي فوق مناطق الجنوب على مستوى مخفض.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "تعرض عدد من الأودية في القطاع الأوسط، وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، صباح اليوم، للقصف المعادي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق، تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2023
"اليونيفيل" لـ"سبوتنيك": القرار 1701 سار وأولوياتنا منع التصعيد في جنوب لبنان
أمس, 19:47 GMT
وأضافت: "الطيران الحربي المعادي حلق فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض، خارقا جدار الصوت؛ كما سمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل الفائت، صفارات الإنذار تدوي في الجانب الحدودي مع فلسطين المحتلة [إسرائيل]".
وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، بعد توقف لمدة 7 أيام، في موازاة الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق من غزة؛ ما اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. يوم دام على غزة بعد انتهاء الهدنة... صور وفيديو06:41 GMT
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