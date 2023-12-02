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https://sputnikarabic.ae/20231202/ماكرون-إسرائيل-ستضطر-إلى-محاربة-حماس-لمدة-10-سنوات-لتدميرها-1083690061.html
ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة حماس لمدة 10 سنوات لتدميرها
ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة حماس لمدة 10 سنوات لتدميرها
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير حركة "حماس" بالكامل، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى صياغة هدفها... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T16:06+0000
2023-12-02T16:06+0000
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وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي: "أعتقد أنه سيتعين على السلطات الإسرائيلية الآن أن تحدد هدفها بطريقة أكثر دقة".وأضاف: "التدمير الكامل لحماس ما هو، وهل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟ إذا كان هذا (هو الهدف)، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات... لذا لا بد من توضيح هذا الهدف".وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "تدمير منطقة بأكملها أو قصف جميع المنشأت المدنية، ليس ردًا جيدًا على تصرفات حماس".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231202/غالانت-يتوعد-بتصعيد-الهجمات-في-غزة-للقضاء-على-حماس-1083689771.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار فرنسا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار فرنسا

ماكرون: إسرائيل ستضطر إلى محاربة حماس لمدة 10 سنوات لتدميرها

16:06 GMT 02.12.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا كانت إسرائيل تعتزم تدمير حركة "حماس" بالكامل، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى صياغة هدفها في الصراع بشكل أكثر دقة.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي: "أعتقد أنه سيتعين على السلطات الإسرائيلية الآن أن تحدد هدفها بطريقة أكثر دقة".
وأضاف: "التدمير الكامل لحماس ما هو، وهل يعتقد أحد أن ذلك ممكن؟ إذا كان هذا (هو الهدف)، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات... لذا لا بد من توضيح هذا الهدف".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "تدمير منطقة بأكملها أو قصف جميع المنشأت المدنية، ليس ردًا جيدًا على تصرفات حماس".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
غالانت يتوعد بتصعيد الهجمات في غزة للقضاء على "حماس"
15:49 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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