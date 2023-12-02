https://sputnikarabic.ae/20231202/ما-مدى-واقعية-الخطة-الإسرائيلية-لإقامة-منطقة-عازلة-في-غزة-1083686326.html
ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة في غزة؟
ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة في غزة؟
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في إقامة منطقة عازلة، على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة، لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار... 02.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-02T14:38+0000
2023-12-02T14:38+0000
2023-12-02T14:38+0000
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ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة في غزة؟
ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة في غزة؟
وأفاد المصدر بأن إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالا إلى الجنوب ضمن عملية تتضمن تفاصيل أكثر، وتتم على ثلاثة مستويات، تشمل "تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع"، مشيرا إلى أن "المنطقة العازلة قد تكون جزءا من عملية نزع السلاح".وأشار إلى أن "القضايا الأمنية اختلفت الآن ومع ذلك تصر إسرائيل على أن تتفاعل وتتعامل بسلوكها القديم فيما يتعلق بالتحديثات التي جاءت على مستوى السلاح والأفكار والقيم، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وبالتالي فإن هذه محاولة إثبات وجود بأنها تستطيع أن تقوم بشيء يرضي غرور القيادة العسكرية من ناحية، ويمنح شيء من الارتياح لإسرائيل والإسرائيليين، الذين يشعرون أن صورتهم اهتزت".وأوضح أن "قضية هذه المنطقة العازلة والمسافة التي تتراوح من كيلومتر إلى كيلومترين هي أولا تخالف القوانين والتشريعات الدولية، وثانيا مرفوضة عربيا من الدول التي لديها علاقات استراتيجية واتفاقات سلام مع إسرائيل سواء مصر أو الأردن، إضافة إلى تركيا العراب الكبير الذي دعمها، ولهذا تعد هذه الخطة مجرد محاولة إثبات وجود دون أن يكون لها قيمة حقيقية على أرض الواقع، لا على المستوى السياسي ولا العسكري".وأشار إلى أن إشكالية هذا الحديث أنه يكتنفه الغموض حيث لم يتم تحديد مدى هذه المسافة، وفي نفس الوقت تدرك إسرائيل أنه من المستحيل أن تسمح المقاومة أو أهالي غزة بهذا الإجراء، ناهيك عن التصريحات الإقليمية والدولية بأن هذه أمر مرفوض".وأكد الخبير أن "أي سيطرة لإسرائيل مجددا على غزة، أو إقامة امتداد أمني لها في القطاع أو قيامها بأي شكل من أشكال السيطرة الأمنية سيخلق تداعيات كبيرة جدا لا يحمد عقباها".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
ما مدى واقعية الخطة الإسرائيلية لإقامة منطقة عازلة في غزة؟
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت عدة دول برغبتها في إقامة منطقة عازلة، على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة، لمنع أي هجمات مستقبلية عليها في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
وأفاد المصدر بأن إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالا إلى الجنوب ضمن عملية تتضمن تفاصيل أكثر، وتتم على ثلاثة مستويات، تشمل "تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع"
، مشيرا إلى أن "المنطقة العازلة قد تكون جزءا من عملية نزع السلاح".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، جمال الشلبي إن "إسرائيل تتخبط نتيجة حربها العدوانية على غزة
، وعلى حماس، وعلى الشعب الفلسطيني، فماذا ستفيد منطقة عازلة في ظل وجود أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة"، على حد قوله.
وأشار إلى أن "القضايا الأمنية اختلفت الآن ومع ذلك تصر إسرائيل على أن تتفاعل وتتعامل بسلوكها القديم فيما يتعلق بالتحديثات التي جاءت على مستوى السلاح والأفكار والقيم، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وبالتالي فإن هذه محاولة إثبات وجود بأنها تستطيع أن تقوم بشيء يرضي غرور القيادة العسكرية من ناحية، ويمنح شيء من الارتياح لإسرائيل والإسرائيليين، الذين يشعرون أن صورتهم اهتزت".
وأوضح أن "قضية هذه المنطقة العازلة والمسافة التي تتراوح من كيلومتر إلى كيلومترين هي أولا تخالف القوانين والتشريعات الدولية
، وثانيا مرفوضة عربيا من الدول التي لديها علاقات استراتيجية واتفاقات سلام مع إسرائيل سواء مصر أو الأردن، إضافة إلى تركيا العراب الكبير الذي دعمها، ولهذا تعد هذه الخطة مجرد محاولة إثبات وجود دون أن يكون لها قيمة حقيقية على أرض الواقع، لا على المستوى السياسي ولا العسكري".
من جانبه، أوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات، مختار غباشي، أن "مقترح المنطقة العازلة كان مطروحا منذ بداية الصراع، وتجدد بعد تطور الصراع مؤخرا وبدأت إسرائيل تتحدث عنه".
وأشار إلى أن إشكالية هذا الحديث أنه يكتنفه الغموض حيث لم يتم تحديد مدى هذه المسافة، وفي نفس الوقت تدرك إسرائيل
أنه من المستحيل أن تسمح المقاومة أو أهالي غزة بهذا الإجراء، ناهيك عن التصريحات الإقليمية والدولية بأن هذه أمر مرفوض".
وأكد الخبير أن "أي سيطرة لإسرائيل مجددا على غزة، أو إقامة امتداد أمني لها في القطاع أو قيامها بأي شكل من أشكال السيطرة الأمنية سيخلق تداعيات كبيرة جدا لا يحمد عقباها".