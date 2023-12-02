https://sputnikarabic.ae/20231202/متظاهر-يضرم-النار-في-نفسه-أمام-القنصلية-الإسرائيلية-في-أتلانتا-الأمريكية-1083680763.html

متظاهر يضرم النار بنفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا الأمريكية

متظاهر يضرم النار بنفسه أمام القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا الأمريكية

أشعل أحد المتظاهرين النار في نفسه، أمس الجمعة، أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية. 02.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-02T10:18+0000

2023-12-02T10:18+0000

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ونقل موقع "i24" عن سلطات المدينة قولهم بأن حالة المتظاهر حرجة مشيرة إلى إصابة حارس أمن حاول التدخل لمنع المتظاهر من الإقدام على فعلته.وأوضح رئيس شرطة أتلانتا، دارن شيرباوم، أنه من المحتمل أن يكون ذلك "عملا متطرفا من الاحتجاج السياسي"، فيما عُثر على العلم الفلسطيني في مكان الحادث، بحسب السلطات المحلية.ورجح شيرباوم في مؤتمر صحفي أن يكون ذلك "عملا متطرفا من الاحتجاج السياسي"، مضيفا: "كان هناك علم فلسطيني في مكان الواقعة".من جانبه، قال رئيس الإطفاء في أتلانتا، رودريك سميث، إنه عند منتصف النهار "لاحظ حارس أمن شخصا حاول إضرام النار في نفسه" خارج مبنى القنصلية، وأثناء محاولة منعه، أصيب حارس الأمن بحروق، ونُقل الحارس والمتظاهر إلى المستشفى، مشيرا إلى أن حالة المتظاهر "حرجة".يأتي ذلك بعدما أثارت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ردود فعل شعبية غاضبة في الولايات المتحدة ما ترتب عليه خروج تظاهرات كبرى.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أنه قصف أكثر من 400 هدف مرتبط بحركة حماس الفلسطينية في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مرافق تخزين أسلحة وبنية تحتية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم أمس الجمعة، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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